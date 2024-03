Se entrega alias 'Wuasón', requerido por la desaparición de joven nutricionista

Ciudad de Panamá/La Policía Nacional informó que uno de los más buscados por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio del área Metropolitana, se entregó este sábado ante la instancia que se mantenían realizando investigaciones para dar con su paradero.

Se trata de Jeremy Alexander Ramos Córdoba alias "Wuasón", requerido por la presunta comisión del delito contra la libertad individual y contra el patrimonio económico en la modalidad de robo, quien se entregó a la Fiscalía de Homicidio y Femicidio en horas de la tarde de este sábado 16 de marzo. El mismo se presentó al lugar en compañía de su asesor legal.

Wuasón está vinculado a la desaparición del joven nutricionistas Charles Dean Reyes Zambrano, quien se encuentra desaparecido desde el 7 de marzo de 2024, en calle Rubén Darío Paredes, corregimiento de 24 de Diciembre.

El pasado miércoles 13 de marzo el Ministerio Público solicitó la cooperación ciudadana para dar con el paradero de Ramos Córdoba, quien mantenía orden de aprehensión en su contra.

#ÚltimaHora | Se entrega ante la Fiscalía de Homicidio / Femicidio del área Metropolitana Jeremy Alexander Ramos Córdoba [A] Wason, quien es requerido por el delito Contra la Libertad Individual y Contra el Patrimonio Económico. El mismo fue acompañado de su abogada. #SinTregua pic.twitter.com/kCSH5eSbwC — Policía Nacional (@ProtegeryServir) 16 de marzo de 2024

Wuasón enfrentará una audiencia en un Tribunal de Garantías del Sistema Penal Acusatorio en donde se legalizará su aprehensión, formularán cargos y se le impondrá la medida cautelar más apropiada según el caso, detalló el fiscal de Homicidio y Femicidio, Julio Campines.

📹El Fiscal de Homicidio y Femicidio, Julio Campines da detalles de la entrega de alias "Wason" presuntamente vinculado al delito contra la vida e integridad personal y contra el patrimonio económico, hechos ocurridos el 7 de marzo de 2024.👇 pic.twitter.com/T4BKc2yxbA — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) March 16, 2024

Lo que se sabe de la desaparición de Charles Reyes

Fue el jueves 7 de marzo la última vez que los padres de Charles Reyes Zambrano lo vieron con vida.

Era su día libre, y salió de su residencia ubicada en la 24 de Diciembre a media mañana de aquel día. Según dijo a sus padres, saldría a realizar algunas diligencias prometiendo regresar a casa. Sin embargo, hasta el momento, se desconoce su paradero y sus padres se encuentran desesperados para saber qué ocurrió a su hijo.

“Él siempre las veces que salía y se iba a quedar por fuera decía yo no vengo hoy, pero esta vez no fue igual”, dijo su padre al tiempo que explicaba que no era de los que se quedaba fuera de casa sin comunicarse.

Reyes Zambrano era nutricionista de profesión y ejercía como supervisor de la empresa encargada de la comida en el Centro Penitenciario La Joya.

Indicios

Según detalló el fiscal Campines, el vehículo de Reyes fue ubicado el sábado 9 de marzo en el sector de Santa Rita de Cabra, en Pacora y por este hecho, es investigado Wuasón.

El pasado jueves 14 de marzo, la Policía Nacional dio con el hallazgo del cuerpo de un hombre de mediana edad, en el sector conocido como El Llano de Felipillo, en Panamá Este. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que los restos mortales encontrados en esta zona corresponden al joven Charles.