Conoce los perfiles de los participantes que podrían ingresar a La casa de los famosos Colombia

Colombia/Al cumplirse el día 51 en La casa de los famosos Colombia, un giro inesperado sacudió a la competencia, pues se presentaron a ocho nuevos participantes de los cuales, 4 de ellos tendrán la posibilidad de ingresar al juego. Actualmente, hay 14 famosos dentro de la casa, quienes han soportado casi dos meses el encierro que los priva del contacto con sus familias, uso de aparatos tecnológicos y cualquier relación con su vida cotidiana.

Sebastián González, Miguel Bueno, Nanis Ochoa, Juan Camilo Pulgarín, Diosa Paz, Tania Valencia, Sebastián Tamayo y Catherine Mira, son los nuevos retadores que estarán habitando el "Loft Secreto", un lugar reducido al lado de la casa principal, en el que esperan por las votaciones del público, quienes son los encargados de decidir por quienes serán los 4 de ellos que tendrán la oportunidad de ingresar en el juego.

El loft en el que se encuentran ahora mismo los nuevos retadores, es un espacio que cuenta con una pequeña cocina, comedor de 4 puestos, 1 baño y tan solo 3 camas, que deberán ser compartidas por los ocho famosos. En ese sentido, de los ocho nuevos talentos, solo cuatro podrán pasar a ser integrantes del reality como tal y el primero de estos se conocerá el miércoles 3 de abril.

¿Como votar por ellos?

Desempolva tus dotes de jurado y elige a tus cuatro participantes favoritos para que ingresen a desafiar la competencia. Ingresa a la página oficial de RCN, Colombia y dirígete a la seccion de "VOTACIONES". Click aquí: https://www.canalrcn.com/la-casa-de-los-famosos/novedades/vota-aqui-y-elige-a-los-nuevos-participantes-que-ingresaran-a-la-casa-de-los-famosos-colombia-5149

Conoce aquí los perfiles de los nuevos retadores

Sebastián Tamayo

El artista nacido el 22 de mayo de 1992 en Medellín, saltó a la fama por su participación en un reality del canal RCN en el 2012. Es experto en la materia de las competencias, actor, presentador y modelo. Conoce a Martha, Omar, Pantera y Melfi. Al entrar a la casa, quiere quitar máscaras y convertirse en el verdugo. Dice que le encantan Sandra Muñoz y Ornella Sierra, y está dispuesto a conquistarlas, pues se encuentra soltero actualmente.

Diosa Paz

Elodia Porras, más conocida como Diosa Paz, es una de las posibles participantes de La casa de los famosos Colombia. Si logra recibir un gran apoyo del público del programa, la creadora de contenido tendrá la posibilidad de ingresar a la casa y competir con los demás integrantes. Durante su adolescencia fue modelo, luego participó en varias telenovelas nacionales y también fue una reconocida presentadora. Años después se retiró y empezó a estudiar su cuerpo.

Diosa no confía en nadie, ni siquiera en su propio instinto. Deja claro que no tiene familia. Fue hipnotizada por un mentalista y como consecuencia vendió todas sus pertenencias, quedando en la calle. Al despertar de la hipnosis, descubrió que en su subconsciente vivía la Diosa que es ahora, de ahí deriva su nombre, y 'Paz' es el cambio de su apellido 'Guerra'.

Miguel Bueno

Miguel Bueno es un joven artista, hermano del reconocido cantante Pipe Bueno. Con respecto a los actuales participantes de La casa de los famosos Colombia, manifiesta que conoce a La Segura y ha visto a Karen Sevillano; sin embargo, no son amigos. Se describe como un hombre muy familiar y asegura que su mayor virtud es la empatía, por lo que siempre intenta llevarse bien con quienes lo rodean, basándose en el respeto y la comprensión.

Actualmente está soltero; acaba de terminar una relación de 4 años y, por respeto a su única novia hasta el momento, le tiene respeto y no cree que vaya a conquistar a nadie en la Casa, aunque no se cierra a la posibilidad. Sus mayores armas en el programa son ser auténtico, llevarse bien con las personas y ofrecerles ayuda cuando lo necesitan.

Tania Valencia

Nacida en la ciudad de Cali, Colombia y con 33 años, Tania es una actriz que pretende ingresar al que sería su segundo reality. tiene miedo al rechazo, pero ya sabe cómo jugar y manejar la situación. Anteriormente tenía a Karen Sevillano en un pedestal muy alto, pero, debido a su forma de ser y su adicción al caos, ya no le come cuento. Afirma que Karen es la abeja reina y que tiene a La Segura como su esclava, porque le siente envidia. Tania es humanista y deja claro que antes se burlaba del comportamiento de Mafe, algo de lo que ahora se arrepiente, pues se ha dado cuenta de la luz que irradia y ahora la ve como la protagonista de este reality.

Nanis Ochoa

Es una influencer y presentadora de 34 años que ha estado en el mundo de la televisión desde hace rato. Durante su infancia, vivió en Miami junto a su familia, inicialmente como unas vacaciones, pero terminó prolongándose por más de 3 años después de que les informaron sobre un posible operativo de secuestro. Desde temprana edad, anheló ser madre y quedó embarazada de su primera hija a los 19 años. Posteriormente, mantuvo una relación por más de 7 años con el cantante Pipe Calderón, de la cual aprendió lo que significa estar con la persona equivocada y experimentó la infidelidad.

Catherine Mira

Actriz de profesión, se relaciona con el grupo de actores y se siente identificada con ellos. Estudió actuación desde los 12 años, tiene dos hijos de su único matrimonio y hace cuatro años le solicitó el divorcio a su esposo. Actualmente se encuentra soltera y no ha tenido citas en los últimos dos años. Está decidida a buscar el amor en la Casa, ya que siente la necesidad de tener a alguien en su vida. Ha pasado mucho tiempo desde que sintió mariposas en el estómago y anhela sentir esa sensación con todo su ser. No tolera a las personas que buscan llamar la atención ni a los ruidosos, por lo que exigirá respeto y enfrentará a aquellos que no le permitan descansar.

Juan Camilo Pulgarín

Tiene 28 años y proviene de una familia humilde y nació en uno de los barrios más peligrosos de Medellín. Su infancia estuvo marcada por la tragedia, ya que perdió a sus dos mejores amigos debido a la violencia en su colegio. Su vida dio un giro cuando descubrió las redes sociales durante su tiempo en la universidad. A través de diversos personajes, encontró una nueva forma de expresarse, algo que su timidez le impedía. El personaje icónico de María José surgió cuando se puso una peluca y al verse reflejado en el espejo, recordó a su mejor amiga. Desde entonces, su vida cambió, pero a pesar de la fama, ha mantenido su humildad.

Sebastián González

Tiene 34 años y ha vivido en México durante más de 10 años y se ha dedicado a la actuación. Proviene de una familia acomodada de Cali, pero la separación de sus padres dejó una marca en su infancia. Desde entonces, ha fortalecido su relación con ambos, considerándolos sus mejores amigos y confidentes. Lleva dos años soltero y ha dejado en claro que en este momento de su vida no busca una pareja, ya que está disfrutando de la soledad y le encanta, pero no se cierra a la posibilidad de que suceda algo en la Casa.