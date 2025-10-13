Fiscalía tras la pista de Junier Lozano, acusado de doble homicidio en San Miguelito

Durante el ataque, un hombre de 20 años fue asesinado mientras sostenía en brazos a su bebé de apenas cuatro meses, y otro menor de edad resultó herido.

La Fiscalía Regional de San Miguelito, a través de su Sección de Homicidio y Femicidio, solicitó la colaboración ciudadana para ubicar al ciudadano Junier Javier Lozano Pérez, con cédula 8-935-176, conocido como alias “Cholo”, quien está vinculado a un doble homicidio y a una tentativa de homicidio ocurridos el 10 de octubre de 2025 en el sector La Fula, comunidad La Bendición, distrito de San Miguelito.

De acuerdo con el informe del Ministerio Público, el hecho se registró en horas de la noche cuando Lozano Pérez, junto a otro individuo, llegó a la residencia de las víctimas y abrió fuego.

Te puede interesar: Septiembre fue el mes más violento en lo que va del 2025, con 60 asesinatos en todo el país

Durante el ataque, un hombre de 20 años fue asesinado mientras sostenía en brazos a su bebé de apenas cuatro meses, y otro menor de edad resultó herido.

Las autoridades mantienen una investigación activa y solicitan a la ciudadanía que, de tener información sobre el paradero de Junier Javier Lozano Pérez, se comunique con la Sección de Homicidio y Femicidio de San Miguelito a los teléfonos 507-3321 / 507-3329, o con la Policía Nacional a los números 104, 524-2514 o 511-9081.

La Fiscalía recordó que toda información recibida será tratada con absoluta reserva.