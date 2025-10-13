Septiembre fue el mes más violento en lo que va del 2025, con 60 asesinatos en todo el país

Más de la mitad de las víctimas de homicidio en Panamá tenían entre 18 y 34 años

De enero a septiembre de 2025, Panamá registró 438 víctimas de homicidio, lo que representa una reducción del 4 % en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 458 casos, según el informe del Centro de Estadísticas del Ministerio Público.

El mes más violento del año hasta ahora es septiembre, con 60 homicidios, seguido de julio (59) y mayo (54). En contraste, abril (34) fue el mes con menos asesinatos reportados.

De acuerdo a las estadísticas, la provincia de Panamá concentró la mayor cantidad de víctimas, con 186 casos (42.5 % del total). Le siguen Colón (92), San Miguelito (79) y Panamá Oeste (40).

Aunque en la mayoría de las provincias hubo disminución, la provincia de Panamá registró un aumento del 12 % respecto a 2024, mientras que Colón bajó 5 % y Chiriquí redujo sus casos a la mitad.

Perfil de las víctimas

El informe también detalla que el 94 % de las víctimas fueron hombres (410 casos), frente al 6 % de mujeres (27 casos).

Por edad, la población más afectada está entre los 18 y 34 años, que representa más del 55 % de las muertes. En ese rango, el grupo de 18 a 24 años concentró la mayor cantidad de víctimas (91 casos), seguido por los de 25 a 29 años (80) y 30 a 34 años (72).

Tipos de homicidios

El uso de armas de fuego continúa siendo el principal medio de ejecución: 392 de los asesinatos (89.5 %) fueron cometidos con este tipo de arma. Le siguen los ataques con armas blancas (6.8 %) y los casos por asfixia mecánica (1.4 %).

A nivel nacional, la tendencia muestra una leve disminución en la violencia homicida respecto al año anterior; sin embargo, las provincias de Panamá y Guna Yala reportaron incrementos, mientras que otras como Los Santos (-83 %), Chiriquí (-50 %) y Ngäbe Buglé (-67 %) mostraron reducciones significativas.

El Ministerio Público aclaró que las cifras son preliminares y podrían variar conforme avancen las investigaciones fiscales.