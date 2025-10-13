Proyecto de presupuesto con recomendaciones llegará este lunes a la Asamblea

El presidente legislativo consideró que las recomendaciones avanzarán en el debate sin mayores contratiempos, y expresó su expectativa de que el proyecto pueda ser aprobado el próximo viernes.

A pocos días de que culmine el primer periodo de la segunda legislatura, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, realizó un breve balance de la gestión del hemiciclo durante estos meses, destacando la revisión del proyecto de presupuesto general del Estado, que fue devuelto al Ejecutivo con una serie de recomendaciones.

Herrera señaló que este lunes debe llegar nuevamente el proyecto con los ajustes incorporados, para proceder a su revisión, debate y posterior aprobación, con el objetivo de contar con un presupuesto “justo, efectivo y que cumpla con los compromisos existentes”.

Recalcó que las observaciones presentadas están relacionadas principalmente con los recursos destinados a los sectores de salud, educación y desarrollo agropecuario.

“La responsabilidad de manejar el presupuesto, dadas las condiciones en que se recibieron las arcas del Estado, implica un compromiso de ejecutar con eficiencia lo que se asigna”, afirmó Herrera, al tiempo que subrayó que la ciudadanía demanda transparencia y la ejecución de obras.

El presidente legislativo consideró que las recomendaciones avanzarán en el debate sin mayores contratiempos, y expresó su expectativa de que el proyecto pueda ser aprobado el próximo viernes, para luego dar paso a otras iniciativas como las relacionadas con la lucha anticorrupción.

“Yo no estoy para estar pateando bola”, afirmó Herrera, en referencia a su disposición de dar curso a la discusión de los proyectos anticorrupción. Aseguró además que no ha recibido llamadas ni presiones para frenar el debate del proyecto presentado por el procurador Luis Gómez.

No tenemos temor a nada. Siempre hemos trabajado de cara al pueblo, que fue quien nos eligió. Si la parte legal lo establece, nosotros procederemos”, manifestó.

Herrera también se refirió a la modificación del reglamento interno de la Asamblea, señalando que no comprende la resistencia que ha generado su discusión, ya que, según dijo, en todos los sectores sociales existe un llamado a revisarlo.

Sobre la reducción de la planilla en la Asamblea, Herrera señaló que, aunque es muy elevada, existen leyes que protegen al personal, aunque no descarta que se estén buscando mecanismos para depurar a aquellos que no van a trabajar y hacerle justicia a los que sí.

Sobre la reducción de la planilla estatal, Herrera reconoció que, aunque su tamaño es elevado, existen leyes que protegen al personal. Sin embargo, no descartó que se estén evaluando mecanismos para depurar a quienes no cumplen con sus labores y así hacer justicia a quienes sí trabajan.

En cuanto a la ley que crea el Patronato de Bandas Independientes, el presidente de la Asamblea indicó que el proyecto tiene un espíritu cultural, pero advirtió que debe analizarse su viabilidad financiera, ya que los recursos del Estado deben destinarse a obras que beneficien al país.

Herrera agregó que actualmente el Legislativo se encuentra enfocado en proyectos de ley orientados a impulsar el desarrollo económico.