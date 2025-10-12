Jorge Herrera anuncia su candidatura a la presidencia del Partido Panameñista: 'Voy a asumir el reto'

Herrera informó que presentará formalmente su postulación el martes en la sede del colectivo en el distrito de Panamá.

Coclé/El diputado panameñista Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea Nacional, anunció este domingo su decisión de postularse para presidir el Partido Panameñista, que renovará su cúpula el próximo 23 de noviembre.

Herrera informó que presentará formalmente su postulación el martes en la sede del colectivo en el distrito de Panamá. Su anuncio se realizó ante más de 500 convencionales del partido, a quienes convocó para explicar sus aspiraciones y quienes, según dijo, le brindaron su respaldo.

Los retos hay que aceptarlos y, como hombre de base, de estructura humilde, voy a aceptar el reto y asumir la presidencia del Partido Panameñista, voy a postularme el martes”, afirmó Herrera durante el encuentro.

El diputado reconoció que existen tensiones dentro del partido, pero minimizó su impacto. “Las fricciones las están haciendo las minorías, porque no tienen los votos”, señaló, al tiempo que enfatizó que el panameñismo no improvisará en su nueva etapa.

“Este partido no viene a improvisar. Va a hacer un trabajo de reestructurarse desde las bases, para ser una propuesta elegible en el 2029, con hombres decentes, con principios y valores que quieren llevar al país hacia adelante”, agregó.

Herrera explicó que antes de tomar la decisión consultó con su bancada, quienes le habían pedido que se postulara. “Siempre he estado apoyando a mi partido y ahora asumo este compromiso con la convicción de que podemos fortalecerlo”, expresó.

Durante el acto político, Herrera pidió a las bases mantener la confianza en su liderazgo. “Vamos a hacer el mejor trabajo en la Asamblea”, aseguró, destacando que la renovación del partido será un proceso profundo, enfocado en reconectar con la ciudadanía y construir una propuesta sólida de cara a las próximas elecciones.

Con este anuncio, Herrera se convierte en el primer dirigente panameñista en oficializar su intención de dirigir el partido, marcando el inicio de una contienda interna clave para el rumbo del colectivo opositor en el camino hacia 2029.

Con información de Nathali Reyes.