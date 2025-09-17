Renovación Panameñista: el 23 de noviembre elegirán nueva cúpula en convención extraordinaria

Ciudad de Panamá, Panamá/El Partido Panameñista (PAN) renovará sus autoridades en la Convención Nacional Extraordinaria programada para el domingo 23 de noviembre de 2025, luego de que el Tribunal Electoral (TE) resolviera las disputas internas y aprobara el reglamento que regirá el proceso.

La convocatoria, publicada en el Boletín del Tribunal Electoral N.° 5899-B y sustentada en la Resolución No.002-2025/CNE del 11 de septiembre, establece que en la jornada se escogerán los cargos de la Junta Directiva Nacional —presidente, vicepresidentes, secretarías, tesorería y vocal—, así como a 16 directores nacionales principales y sus suplentes.

Precisamente, hoy es el último día para que se presenten impugnación, de no darse, arranca el proceso electoral.

Puede leer: Tribunal Electoral ordena al panameñismo realizar convención extraordinaria

Fallos previos del Tribunal Electoral

El camino hacia esta convención ha estado marcado por una fuerte pugna interna. El pasado 22 de agosto, el TE revocó en todas sus partes la Resolución 13-2025, emitida en junio por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, que buscaba frenar el proceso. Mediante la sentencia 6-2025-JAE, los magistrados Luis Guerra, Narciso Arellano y Alfredo Juncá confirmaron la validez de las resoluciones iniciales (001-2025 y 002-2025) que daban pie a la elección interna.

Posteriormente, el 2 de septiembre, el Pleno del TE rechazó “por improcedente” e “inadmisible” el recurso de aclaración interpuesto contra el fallo de agosto, reafirmando su orden al Panameñista de celebrar la convención extraordinaria.

También: Tribunal Electoral impone la convención panameñista; aclara fallo y cierra la puerta a recursos dilatorios

La decisión se da pese a la resistencia de la administración encabezada por José Isabel Blandón, actual presidente del colectivo, que intentó frenar la convocatoria. Sin embargo, con las últimas resoluciones, el proceso electoral queda en firme y sujeto al calendario aprobado por el Comité Nacional de Elecciones del PAN

Según el reglamento, la convención se instalará desde las 7:00 a.m. del 23 de noviembre con 11 mesas de votación. A las 11:30 a.m. se iniciará el escrutinio, la proclamación de resultados será al mediodía y la ratificación se realizará a la 1:00 p.m. de ese mismo día.

El proceso incluye estrictas reglas de paridad de género: en la junta directiva, la diferencia entre géneros no puede superar uno, mientras que en los directores nacionales las nóminas deberán estar integradas por 8 hombres y 8 mujeres, tanto en principales como en suplentes.

Lea: Entre reproches y acusaciones, el Panameñista busca reinventarse

Para este proceso, al menos cuatro panameñistas figuran en la lista para buscar la silla presidencial de ese colectivo político. Se trata de los diputados Jorge Herrera, Francisco Brea, Carlos Raúl Piad y Guillermo Bermúdez.

El diputado Jorge Herrera, actual presidente de la Asamblea y cercano a los Varela, ha mostrado interés, aunque afirma que quiere concluir su mandato antes de asumir un nuevo reto. Fuentes del partido confirmaron que la bancada ya le solicitó formalmente que se postule, aunque aún no ha tomado una decisión.

Si Herrera se mantiene al margen, los Varela y sus aliados podrían respaldar la candidatura de Carlos Raúl Piad, figura cercana a Moscoso que también confirmó sus aspiraciones, junto con Guillermo Willie Bermúdez, excandidato a la Alcaldía de Panamá y a quien se le vincula cercano a José Isabel Blandón.

Bermúdez fue claro en su posición. “Nosotros estamos buscando lo que es la renovación del partido. Es seguro que, apenas salga el proceso, yo me postulo para presidente del Partido Panameñista”. Y criticó los retrasos. “Este proceso ha sido engorroso por parte del Tribunal Electoral, que debió tomar uno o dos meses, pero ya han pasado casi siete. El partido necesita una renovación real, no parcial, porque de lo contrario terceros, con figuras del pasado, buscarán dominarlo para negociar con el gobierno”.

Piad, quien fuera jefe de campaña de José Miguel Alemán y del propio Blandón, por su parte, enfatizó que ha sostenido conversaciones con todas las corrientes internas. “Yo quiero administrar el Partido Panameñista, que las reglas estén claras para todos los candidatos. Si seguimos esperando, lo que vamos a tener básicamente es un partido que está aguardando hacer alianza, pero sin vida programática ni rumbo”.

Por ahora, el diputado Brea no ha manifestado su aspiración, pero fuentes cercanos a la bancada aseguran que puede aspirar.