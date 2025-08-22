Tribunal Electoral ordena al panameñismo realizar convención extraordinaria

De esta forma, el TE faculta a la Comisión Nacional de Elecciones del partido Panameñista para fijar una nueva fecha de realización de la convención, pese a la resistencia de la actual administración del colectivo, que dirige José Isabel Blandón .

Panamá/El Tribunal Electoral (TE) resolvió revocar en todas sus partes la Resolución 13-2025, emitida el 13 de junio por el Juzgado Segundo Administrativo Electoral, y dio luz verde a la convención extraordinaria del Partido Panameñista, pese a la resistencia de la actual administración del colectivo, que dirige José Isabel Blandón.

La decisión, contenida en la sentencia 6-2025-JAE y firmada por los tres magistrados del TE: Luis Guerra, Narciso Arellano y Alfredo Juncá establecen que se mantiene en firme la Resolución 001-2025 del 7 de enero, así como la Resolución No. 2 del 13 de febrero, relacionadas con el proceso interno del partido.

De esta forma, el TE faculta a la Comisión Nacional de Elecciones del panameñismo para fijar una nueva fecha de realización de la convención, siempre que se presente ante la Dirección Nacional de Organización Electoral el calendario y reglamento correspondiente, en cumplimiento del Código Electoral y el estatuto del partido.

El origen del conflicto

El proceso surge tras el recurso de apelación presentado por el licenciado Herbert Young, en representación del Partido Panameñista, contra la resolución del Juzgado Segundo Administrativo Electoral que había dejado sin efecto la convocatoria a la Convención Nacional Extraordinaria y la cual presentó Dionisio De Gracia Guillén, que simpatiza con el presidente del partido y excandidato presidencial, José Isabel Blandón.

La apelación, admitida por el Tribunal Electoral, se sustentó en la necesidad de renovación interna, el ejercicio de la autonomía partidaria y la legitimidad de la convención extraordinaria como mecanismo de autoreforma, se lee en el fallo.

En su momento, la resolución apelada también afectaba lo dispuesto por el expresidente del partido José Isabel Blandón, quien el 7 de enero había convocado a la convención con el objetivo de elegir una nueva Junta Directiva Nacional y directores principales y suplentes.

Lo que viene

Con este fallo, el panameñismo queda obligado a reorganizar su calendario electoral interno y avanzar en la realización de la Convención Extraordinaria, lo que abre un nuevo capítulo en la pugna por el control de la Junta Directiva Nacional.