Ministra Molinar: investigan posible mano criminal en irregularidades en el agua del IPT de Capira

Capira, Panamá Oeste/La ministra de Educación, Lucy Molinar, advirtió que se investigan posibles actos intencionales detrás de las afectaciones que han obligado a suspender clases en el Instituto Profesional y Técnico (IPT) de Capira, provincia de Panamá Oeste.

Molinar explicó que las irregularidades en el agua y el ambiente del plantel no parecen ser hechos fortuitos. “Un día se llenaron los tanques nuevos con agua limpia y al día siguiente amanecieron llenos de tierra. Esa tierra no llegó ahí silvestre. Un día se hace una limpieza con bomberos, con todo el mundo, y de repente, al día siguiente, todo el mundo tiene picazón. Ahí hay cosas que tenemos que ver”, señaló la ministra durante su visita a la provincia.

La funcionaria añadió que ya algunos estudiantes han reportado información sobre personas que estarían provocando estas situaciones: “Nos dicen que hay gente haciendo maldad y eso”.

El IPT de Capira, que alberga a más de 1,600 estudiantes en dos turnos y cuenta con tres bachilleratos, ha tenido que suspender clases en varias ocasiones este año por brotes alérgicos, malestares estomacales, convulsiones y dolores de cabeza.

Molinar reiteró que las autoridades educativas y sanitarias trabajan en conjunto para esclarecer las causas y garantizar condiciones seguras para los alumnos y docentes.

