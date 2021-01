Rómulo Roux critica el manejo de la pandemia : 'El Gobierno está jugando con la miseria y el hambre'

El excandidato presidencial y presidente del partido Cambio Democrático, Rómulo Roux, criticó las medidas que ha tomado el Ministerio de Salud para contener la pandemia, asegurando que lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de la falta de buenas decisiones hace 10 meses.

Para él, los tres meses de encierro total al inicio de la pandemia no se manejaron con el sentido de urgencia que debió prevalecer y no se hizo lo que se tenía que hacer para prepararnos para los meses siguientes, y en consecuencia a esto se tuvo que cerrar nuevamente el país.

“Lamentablemente, desde mi punto de vista estimo que el gobierno falló en el manejo de la pandemia y eso ha afectado profundamente al sector económico, social, educación, seguridad y la falta de servicios públicos en general que están afectando el día a día de los panameños”, manifestó Roux.

Destacó que no está de acuerdo con el monto que se les entrega a los panameños que están encerrados, ya que son más de 400 mil personas que están sin trabajo y que el 1 de julio tendrán que hacerle frente a 14 meses de deuda acumulada.

Sostuvo que por el momento no ha escuchado por parte del Gobierno cómo se enfrentará la crisis económica, un plan de recuperación económica integral para el país y se están posponiendo decisiones importantes.

Roux aprovechó para criticar el suspenso en que se mantiene el diálogo por el Bicentenario, diciendo que la apertura de una plataforma tecnológica para que los panameños ingresen sus comentarios, no es un diálogo para resolver los problemas que tiene el país en tema de salud, económico y social.

“Hablan mucho y hacen poco y no tienen sentido de urgencia”, puntualizó.

Aseguró que “las críticas emitidas no son para hacer política sino para tratar de que el gobierno corrija el rumbo”, y aunque han enviado sugerencia, al final es el Presidente quien decide si acepta o no la ayuda.

Reiteró que el formato del diálogo debió sumar a todas las fuerzas del país, lo que se hizo fue posponerlo y luego buscar un método que lo que hace es dilatarlo.

Consideró como positivo que se hayan citado a tres ministros a la Asamblea Nacional, ya que eso forma parte de la transparencia y rendición de cuentas.

“Nosotros no podemos tener un país que no tiene un rumbo, que no tiene un plan de recuperación económica, pero cuando hablas con el pequeño empresario te das cuenta que la está pasando mal”, indicó el opositor.

Recalcó que al iniciar la crisis el Gobierno contaba con la confianza del pueblo, pero la perdió por la falta de transparencia y escándalos de supuesta corrupción. “Uno de los errores más grande del gobierno ha sido la falta de comunicación y transparencia”, sostuvo Roux.

Continuó diciendo que aún existe incertidumbre desde el punto de vista económico, de salud y social, la falta de comunicación hace que cada vez que el gobierno dice algo tienen que salir después a aclarar, además, de que aún no se ha dicho todo en cuanto a la campaña de vacunación.

“El Gobierno está jugando con la miseria y el hambre que la gente está pasando en este momento para hacer política, para favorecer a los de su partido y afectar a los que no lo son. Al final el que sufre es el pueblo panameño, déjense de jugar con la política en este momento tan difícil que sufre el país, tomen decisiones en base a factores técnicos y no políticos”, concluyó.