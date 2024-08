Gobierno Nacional anuncia eliminación del control de precios para el arroz

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional anunció el fin del control de precios para el arroz, tras descubrir graves irregularidades en el abastecimiento y precio del arroz de primera en los establecimientos de venta a nivel nacional.

La decisión fue tomada durante el Consejo de Gabinete realizado el martes 13 de agosto. Según la Presidencia de Panamá, el administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), Ramón Abadi, presentó ante el presidente y los ministros los resultados de una inspección realizada en tiendas y supermercados del país, la cual confirmó distorsiones en el mercado del arroz.

"La distorsión del mercado muestra que solo el 7.29% del arroz disponible es de primera calidad, mientras que el 92.71% es arroz especial. Existe una gran disparidad en el abastecimiento de arroz de primera calidad en el mercado nacional", explicó Abadi.

En respuesta, el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, anunció que el Estado dejará de compensar a los productores con 7.50 dólares por quintal de arroz húmedo y sucio a partir del 30 de abril de 2025, cuando concluya el ciclo agrícola.

"Exhortamos a los productores y dueños de molinos a acordar un precio justo para ambas partes, dejando claro que el Gobierno será enérgico y no permitirá ninguna distorsión en el mercado que afecte el primer alimento del panameño", advirtió el ministro.

El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, informó que esta semana se elaborará el decreto para poner fin a este subsidio.

"No es justo que los consumidores paguen por un arroz de mala calidad mientras el Estado gasta en un subsidio para algo que no se está vendiendo. Realizaremos investigaciones para identificar a los responsables. En casi 10 años, se han pagado más de 800 millones de dólares por un arroz supuestamente de primera calidad que no existe. Tenemos arroz de segunda y arroz especial, que es más caro que el de primera", señaló Moltó.

Por su parte, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, aseguró que el Estado garantizará la disponibilidad de arroz de primera calidad para la población a través de las ferias libres.

Con información de Yenny Caballero