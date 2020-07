Cedeño sobre manejo del COVID-19 en Panamá: 'No estamos haciendo nada mal, estamos haciendo todo bien'

“ No estamos haciendo nada mal, estamos haciendo todo bien, lo único es que tenemos que seguir trabajando. Tenemos que fortalecer y mejorar el cumplimiento de todas las normas”, reafirmó.

Agregó que el problema no es el número de personas que salen a la calle, sino que algunas salen sin usar mascarilla.

“ Lo he dicho y lo voy a seguir repitiendo el problema no es que estén 1,000 personas en la calle, el problema es que de esas mil, 2 no tengan mascarilla y se van a contagiar”, remarcó el funcionario del Ministerio de Salud (Minsa).

Igualmente recordó que los famosos "parking", están prohibidos y solo está permitido que se reúnan dentro de casa las personas que conviven a diario , sin invitar a vecinos, ni a sus amigos. " La función del Ministerio de Salud no es sancionar ni regañar, sino protegerlos", puntualizó Cedeño.