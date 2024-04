La historia de una comisionada que porta con orgullo su uniforme

La profesión de policía es una de las más arriesgadas y necesarias para la sociedad, porque en sus hombros recae la seguridad de todo un país, pero muchas veces, es la misma sociedad que reclama de ellos en momentos cruciales, quienes le han perdido el respeto al uniforme.

Este domingo, se celebra el Día Nacional del Policía, establecido desde 1937, aunque esta institución existe desde la época departamental.

Sheila de Wong, comisionada de la Policía Nacional, dijo que, para ella, estar dentro de las filas de este estamento de seguridad es vocación, tal vez porque desde muy niña estuvo relacionada al uniforme, y aunque estudió otra carrera en la universidad, siempre supo que nació para servir.

De Wong lleva con mucho orgullo su uniforme, asegurando que en el camino le nació el amor por servir a la sociedad, portar el uniforme y respetar las normas.

Eso nació en mí. Yo siempre he dicho que soy policía de vocación porque tuve muchas oportunidades de estudiar otra cosa y esto es lo mío”, expresó.

En su andar como policía, le ha tocado estar en el Servicio Nacional de Fronteras (2001-2003), cuando incluso dormían en trincheras, no había comunicación y la carretera era muy mala, sin embargo, destacó que esto fue una experiencia de vida que la ayudó mucho, y aunque reconoce que ha tenido experiencias no tan buenas, no se arrepiente.

Destacó que, la Policía Nacional ha evolucionado para poder adaptarse a los nuevos delitos que aparecen en el país y están preparados.

Aseguró que, el perfil que se busca no es el de hace 20 años, más bien buscan personas capacitadas en ciberseguridad.