Panemeños cerraron filas para rescatar la memoria histórica tras declaraciones de Turmp

Las declaraciones del presidente electo Donald Trump el pasado 21 de diciembre sobre retomar el control del canal de Panamá, no solo provocó una reacción inmediata del gobierno de José Raúl Mulino, sino que avivó el debate sobre la importancia de impartir la materia Relaciones de Panamá con Estados Unidos, misma que había sido eliminada del pensum académico en la administración 2009-2014.

Pese a que, en el 2015, durante la gestión de Juan Carlos Varela, la materia fue restituida, el presidente Mulino ha girado orden de que esta sea impartida en todos los centros escolares a nivel nacional.

Joaquín Vásquez, presidente de la Asociación Centinelas del Canal, catalogó las declaraciones de Trump como ‘irresponsables’, y valoró que los panameños hayan cerrado filas ante las mismas.

Nos gustó la rueda de prensa del presidente de la República. Nos gustó que le ordenara al Ministerio de Educación restaurar la materia de relaciones de Panamá con los Estados Unidos. En eso el país cierra filas. Yo vi partidos políticos de oposición, vi a todo mundo cerrar filas en torno a una agresión extranjera y eso es lo que cabe”, expresó Vásquez.

Agregó que: “La ministra Molinar, a su vez, está comprometida con implementar la ley 1.6.3 del 2020, una ley que impulsó la asociación Sentinelas del Canal y un grupo de heridos del 9 de enero, héroes del 9 de enero. Esa ley pone a Lucy Molinar o a la Ministra de Educación a presidir en una comisión que rescate la historia”.

Memorias de los panameños en monumentos a la desidia

Tras las declaraciones de Trump, Panamá ha conmemorado fechas históricas relacionadas con la ocupación de los estadounidenses en el país, como fue el 25 aniversario de la gestión del Canal en manos panameñas, y el próximo 9 de enero se ajustan 61 años de la gesta patriótica de 1964.

Vásquez nos recordó la importancia de los 25 años de cumplimiento de los tratados de Torrijos-Carter y la necesidad de seguir haciendo ajustes. No obstante, criticó que los héroes del 9 de enero no fueron invitados a la celebración del traspaso del canal y enfatizó que estos héroes, muchos de los cuales aún están vivos, no deben ser invisibilizados por el canal de Panamá ni por ninguna institución pública.

Dicho esto, Vásquez destacó la importancia de mantener los monumentos en honor a los héroes del 9 de enero, una responsabilidad que recae no solo en la asociación Centinelas, sino también en el municipio, el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Subrayó que mantener estos monumentos limpios es una forma de honrar a los héroes de 1964.

Es un monumento a los héroes anónimos. Tres estudiantes subiendo el poste de luz para ondear la bandera panameña frente a la metralla estadounidense. El antiguo Hotel Tívoli es hoy la sede de la Smithsonian, disparaban contra el pueblo panameño”, recordó.

Recalcó que en la asociación Centineles del Canal se aglutinan a los hijos de los heridos, para que no se pierda esa identidad, esa historia, los hechos, divulgarlos, resaltarlos.

Actos conmemorativos y participación ciudadana

Los actos conmemorativos del 9 de enero incluirán eventos en el sindicato de periodistas y en la Asamblea Nacional, además de actividades encabezadas por la ministra de Educación, Lucy Molinar. Vásquez hizo un llamado a todos los panameños a participar en estos actos para recordar y honrar la historia y los héroes del 9 de enero.