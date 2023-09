La historia de un migrante que decidió volver a su país tras una dura travesía

Chiriquí/Sentado, escribiendo notas en un pequeño cuaderno de lo que ha vivido en su travesía tratando de conseguir el denominado “sueño americano”, cerca de las oficinas del Servicio Nacional de Migración, se encontraba Víctor Blanco, un joven venezolano de 22 años, ya no tan convencido de esa meta, sino pensando en regresar a su país.

He decidido regresar porque no es algo fácil que uno diga lo voy a lograr, sí lo puedes lograr, pero hay que tener corazón”, dijo.

Además, ya no contaba con dinero para seguir el camino, no conoce a nadie y para él lo mejor es que si no cuentan con plata mejor es devolverse.

Cuenta que la travesía fue difícil y en el camino vio muchas cosas. En cambio, existen otros que luego de la travesía por la selva, también cambiaron de opinión, pero decidieron quedarse a probar suerte en Panamá por una razón de peso, puesto que sus hijos nacieron en esta tierra.

Esta es una pareja conformada por un colombiano y una venezolana que incluso ya cuentan con papeles para legalizarse.

Con información de Castalia Pascual