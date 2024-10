Contactaba a sus víctimas por videojuegos, atrapan a sospechoso de pornografía infantil en Puerto Caimito

Ciudad de Panamá/Un hombre de 52 años de edad y de nacionalidad panameña, que realizaba el presunto contacto con menores de 18 años de edad a través de videojuegos Roblox, fue aprehendido en el sector de Puerto Caimito, distrito de La Chorrera por la Policía Nacional.

De acuerdo a las investigaciones que adelantan las autoridades nacionales e internacionales, el sospechoso ganaba la confianza de sus víctimas intercambiando números telefónicos, para posteriormente amenazarlos y solicitarles material de abuso sexual infantil.

Desarrollamos la #OperaciónRoblox en el sector de Puerto Caimito en el distrito de La Chorrera, aprehendiendo a una persona tras una alerta internacional emitida por España, por el delito Contra la Libertad e Integridad Sexual en su modalidad de Pornografía Infantil.

La alerta se recibió por medio de los homólogos de la Policía de España quienes investigan una red criminal de pornografía infantil. En la búsqueda de información se logró identificar al ciudadano y se hizo efectiva su aprehensión, informó la Policía Nacional mediante un comunicado oficial.

En la diligencia de allanamiento a la residencia del aprehendido se ubicó gran cantidad de dispositivos de almacenamiento de información, celulares y laptops.

La captura del presunto sospechoso fue parte de la operación Roblox, desarrollada por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público en el distrito de La Chorrera, en busca de personas vinculadas a investigaciones por delitos Contra la Libertad e Integridad Sexual, así como indicios relacionados a actividades de Pornografía Infantil.

Hasta el pasado 15 de octubre, la Policía Nacional había logrado capturar a unas 525 personas a nivel nacional, vinculadas a casos de depredación sexual en perjuicio de niñas y adolescentes.

Son diversos delitos contra la libertad e integridad sexual a los que están relacionados los aprehendidos, siendo el mayor de estos los casos de violación, en donde se registró el 63% de los casos, es decir, 333 violaciones sexuales.

El 17% (92) de los casos corresponde a actos libidinosos, un 14% (76) a relaciones sexuales con menores y un 6% a corrupción de menores, pornografía y acoso sexual.

Colón, Panamá, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro son las provincias con los mayores índices de aprehensiones con estos delitos; le siguen Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera y Darién.

Como constatan las cifras, ninguna región del país escapa de esta realidad, y no aparecer en la estadística no significa que el flagelo no existe.

Regularmente, en las investigaciones se determina que los parientes cercanos a las víctimas son los principales autores de las agresiones sexuales, por lo cual se insta a los familiares a estar atentos ante cualquier comportamiento que pueda dar indicios sobre un abuso sexual al niño o niña de la familia.

Denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público dan cuenta de que en muchos casos, padres, tíos, abuelos, padrinos o hermanos son los que cometen el abuso en contra del menor, aprovechándose de la vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes. Quienes son más vulnerables a este delito son las niñas y adolescentes. Sin embargo, los niños también son susceptibles a estos abusos.

¿Por qué demoran tanto en confirmar los delitos?

De acuerdo con Janeth Rovetto, fiscal contra delitos sexuales, esto sucede porque son investigaciones complejas que requieren de un equipo multidisciplinario.

Una vez que se presenta una denuncia por un hecho de abuso sexual, se empieza una intervención para el niño o niña a través de un especialista, llámese psicólogo o paidosiquiatra.

¿Quién puede presentar las denuncias?

Cualquier persona que tenga conocimiento del hecho, aunque no sea familiar.

Hay una línea habilitada 520-1048 donde pueden presentarse las denuncias o bien pueden dirigirse a las 11 subregionales ubicadas en el distrito capital

¿A qué se le considera delito sexual?

A cualquier conducta o actividad que tenga una connotación sexual y se realiza sin consentimiento.

Se aclara que los menores de 18 años de edad no están en capacidad de consentir.