Policía captura a más de 500 agresores sexuales de niñas y adolescentes; instan a denunciar el delito

Ciudad de Panamá/En lo que va del año, la Policía Nacional ha logrado capturar a unas 525 personas a nivel nacional, vinculadas a casos de depredación sexual en perjuicio de niñas y adolescentes.

Son diversos delitos contra la libertad e integridad sexual a los que están relacionados los aprehendidos, siendo el mayor de estos los casos de violación, en donde se registró el 63% de los casos, es decir, 333 violaciones sexuales. El 17% (92) de los casos corresponde a actos libidinosos, un 14% (76) a relaciones sexuales con menores y un 6% a corrupción de menores, pornografía y acoso sexual.

Colón, Panamá, Coclé, Chiriquí y Bocas del Toro son las provincias con los mayores índices de aprehensiones con estos delitos; le siguen Veraguas, Panamá Oeste, Los Santos, Herrera y Darién.

Como constatan las cifras, ninguna región del país escapa de esta realidad, y no aparecer en la estadística no significa que el flagelo no existe.

Regularmente, en las investigaciones se determina que los parientes cercanos a las víctimas son los principales autores de las agresiones sexuales, por lo cual se insta a los familiares a estar atentos ante cualquier comportamiento que pueda dar indicios sobre un abuso sexual al niño o niña de la familia.

Denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público dan cuenta de que en muchos casos, padres, tíos, abuelos, padrinos o hermanos son los que cometen el abuso en contra del menor, aprovechándose de la vulnerabilidad de estos niños, niñas y adolescentes. Quienes son más vulnerables a este delito son las niñas y adolescentes. Sin embargo, los niños también son susceptibles a estos abusos.

Tras cometer tales actos aberrantes, los depredadores dejan una estela de afectaciones que involucran embarazos no deseados a niñas de 10 años o menos y transmisión de enfermedades venéreas. También está el daño irreparable y trauma psicológico por el que traviesan las víctimas, el cual perdura por el resto de la vida.

Sariabeth Rodríguez, jefa de la División de Delitos Sexuales de la Dirección Nacional de Investigación Judicial (DIJ) recalcó que quien conoce un delito, y no lo denuncia, es parte del problema y se convierte en un cómplice.

“Muchas veces sospechamos de un abuso sexual o de que algo no anda bien en un menor, y preferimos no decir nada, pudiendo ser la salvación de esa víctima”, destacó.

La Policía Nacional insta a denunciar a las líneas 104 y a la línea 524-2512 de la División de Delitos Sexuales de la DIJ si conoce de algún caso de abuso sexual.