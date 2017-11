Hace 9 años una mujer fue herida con un machete en el cuello a manos de su pareja. No conforme con eso, le hizo lo mismo a su hija quien lamentablemente perdió la vida.

Aunque esta tragedia ocurrió hace 9 años, el dolor sigue latente. Mariana Jiménez abrió su corazón y contó su historia a TVN Noticias.

En su rostro y cuello lleva cicatrices que le recuerdan a diario lo ocurrido. Muchas veces pierde la voz y otras queda desorientada y con dolor de cabeza. Su pareja le cortó el cuello con un machete, asesinó a una de sus hijas y cortó a su otro hijo en la espalda.

“Dos veces llegaba el machete al cuello mío, y dos veces se lo ponía al cuello de él. Mi hija estaba parada con el brazo arriba. Por ahí mismo él sacudió el machete”, contó Mariana.

Cinco años después pasó por otra situación difícil, su hijo menor, quien presenció todo, se suicidó, A diario recordaba como su hermana fue agredida con el machete y en varias ocasiones recreaba la escena con la hermana que sobrevivió.

“Es duro porque cuando ves a una persona sana, y luego mañana la ves muerta. Eso no es fácil. No se me quita de la mente”, compartió.

Mariana ahora trata de alejar a las mujeres de parejas violentas, dándoles consejos. Su dolor lo ha sobrellevado sola porque ninguna autoridad la ayudó después de la tragedia,

“Debemos analizar que si la mujer tiene un hijo que no es de la persona, hay que analizar qué persona se deja entrar a la casa”, advirtió.

En lo que va del año se han denunciado más de 13 mil casos de violencia contra la mujer.

Mariana busca ayudar con su historia a otras mujeres para que protejan sus vidas. A pesar de sus pruebas en su vida se mantiene firme por su familia y sus nietos.