Presunto intento de hurto a un vehículo termina con un hombre muerto en Arraiján

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el homicidio y esclarecer las circunstancias previas al disparo.

Panamá Oeste/Un homicidio se registró en la mañana de este lunes 26 de octubre en la comunidad de El Cerrito, ubicada en la calle 11 de Octubre, en Arraiján Cabecera, donde un hombre murió tras recibir un disparo.

De acuerdo con los informes preliminares, la víctima presuntamente habría intentado hurtar pertenencias que se encontraban dentro de un vehículo. En ese contexto, se investiga si el propietario del automóvil le disparó, provocándole la muerte en el lugar.

Las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho y determinar las responsabilidades correspondientes.

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Residentes del área manifestaron su preocupación por lo ocurrido y señalaron que, durante los últimos meses, se han registrado robos en la comunidad.

Uno de los moradores afirmó que el sector lleva tiempo enfrentando problemas de inseguridad y mencionó varios incidentes relacionados con presuntos hurtos.

El residente también indicó que el hombre fallecido no era conocido en el área y estimó que tenía alrededor de 50 años.

Las autoridades mantienen las investigaciones para establecer cómo ocurrió el homicidio y esclarecer las circunstancias previas al disparo.

Información de Jocelyn Mosquera

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