Residentes de Kuna Nega cierran calle por falta de agua potable desde hace un mes

La falta de suministro también afecta la economía de las familias. De acuerdo con los residentes, quienes tienen los recursos deben comprar tanques de agua por un costo de entre $5 y $10 diarios para abastecer sus hogares.

Ciudad de Panamá/Residentes del sector de San Francisco, en Kuna Nega, cerraron una vía para exigir una solución ante la falta de agua potable, una situación que, según denunciaron, se prolonga desde hace aproximadamente un mes.

Madres y padres de familia señalaron que la falta del suministro les impide realizar actividades básicas, como bañarse, lavar los platos y atender las necesidades de niños, adultos mayores y personas enfermas o con discapacidad.

Una de las residentes explicó que las familias de las áreas más altas del sector, como El Tamarindo, son de las más afectadas. Ante la falta de agua para lavar los utensilios, algunos hogares han tenido que recurrir a platos y vasos desechables.

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Tengo niño con discapacidad en mi sector, tengo anciano, no hay agua para bañarlo”, manifestó una de las moradoras, al describir las dificultades que enfrentan las familias.

Otro residente afirmó que la comunidad está cansada de esperar por una respuesta, luego de que, según relató, les anunciaran en distintas ocasiones que el suministro llegaría entre jueves, viernes o sábado, sin que se concretara.

Ya tenemos prácticamente un mes de que no recibimos agua, entonces no hay agua ni para bañarse, hay que esperar que llueva para bañarse”, expresó.

Los moradores explicaron que anteriormente el agua llegaba por algunas horas y luego se interrumpía, pero aseguran que durante el último mes la situación ha empeorado.

La falta de suministro también afecta la economía de las familias. De acuerdo con los residentes, quienes tienen los recursos, deben comprar tanques de agua por un costo de entre $5 y $10 diarios para abastecer sus hogares.

Sin embargo, no todos pueden asumir ese gasto, lo que agrava las dificultades para cubrir las necesidades básicas.

Los moradores estimaron que la situación afecta a unas 30,000 personas, aunque esa cifra no fue verificada de manera independiente.

Los residentes hicieron un llamado al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) para que acuda al sector y les brinde una solución. Se informó que funcionarios de la institución habían anunciado que se trasladarían al lugar para atender la situación.

Mientras esperan una respuesta, los moradores mantienen su reclamo para que se restablezca el suministro de agua potable en la comunidad.

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