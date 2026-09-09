Kuna Nega recibe ambulancia para atender a 23,000 personas

Este centro de salud fue inaugurado en 2023 y actualmente mantiene un horario de atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

Panamá/El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, entregó una ambulancia al Centro de Salud de Kuna Nega, que beneficiará a más de 23,000 personas, no solo de esta comunidad, sino también de sectores aledaños atendidos en esta instalación.

Este centro de salud fue inaugurado en 2023 y actualmente mantiene un horario de atención de 7:00 a.m. a 3:00 p.m.

En ese sentido,el ministro manifestó que “ya le damos una ambulancia que va no solamente a atender a la población de Kuna Nega, sino a las áreas aledañas, como pueden ser Las Cumbres; pueden ser todas las comunidades que están alrededor, que van a poder ser atendidas de aquí. Hay que cuidar no solamente la ambulancia, sino el centro. Estos centros y las ambulancias son del pueblo, son de todo el mundo y son los que van a beneficiar a los padres, a las madres, a los hijos, a los amigos, familiares de todos los que viven en esta comunidad”.

Además, el funcionario añadió que “aquí no se le pregunta a nadie cuál ha sido el motivo de su herida o de su afectación. Solamente se les trata y se les salva la vida y tienen que estar las condiciones adecuadas para poder hacerlo”.

Señaló que se beneficiarán 23,000 personas.

El ministro de Salud también se refirió a las 19 muertes registradas por el virus sincitial respiratorio: 17 corresponden a niños y dos a adultos. Otro de los temas abordados fue la reciente sanción de la ley sobre el derecho al olvido oncológico, que el ministro calificó como justa. La norma fue sancionada este martes por el presidente de la República, José Raúl Mulino.

El director regional de Salud Metropolitana, Ricardo Torres, indicó que "son alrededor de 23,000 usuarios, los cuales van a recibir este beneficio".

Indicó que es importante señalar que, cuando esta gestión inicia, nosotros, a nivel de la Región Metropolitana, el Ministerio de Salud, recibimos alrededor de 13 ambulancias, de las cuales solamente tres estaban operativas y funcionando.

"La ambulancia que entregamos el día de hoy es una ambulancia que, gracias al esfuerzo de mantenimiento y a la labor técnico-administrativa, hemos podido traerla nuevamente a la vida, por decirlo de alguna manera, y en este caso con una finalidad muy importante, que es servir a la comunidad de Kuna Nega”, dijo.

Con información de Jessica Román.