Virus sincitial respiratorio: Bocas del Toro registra 238 casos y dos defunciones en bebés

El Minsa recomienda mantener al día el esquema de vacunación de los menores y acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.

Bocas del Toro/El Ministerio de Salud (Minsa) confirmó un aumento de los casos de virus sincitial respiratorio (VSR) en la provincia de Bocas del Toro, donde actualmente se contabilizan 238 casos y se han registrado dos defunciones en menores de un año.

Daryl Padmore, director regional de Salud, confirmó que las dos víctimas eran bebés de tres y seis meses de edad, respectivamente.

“Desafortunadamente, hemos tenido dos decesos confirmados acá de la provincia de Bocas del Toro en menores de un año. Creo que uno fuera de tres meses y otro de seis meses”, señaló Padmore.

Ante esta situación, el funcionario hizo un llamado especial a las madres y padres de niños lactantes para que estén atentos a cualquier signo de enfermedad y busquen atención médica de manera oportuna.

“Por eso reiterarle a la población, especialmente a las madres que tengan niños lactantes, algún síntoma de resfriado, tos persistente, fiebre, acudir a las instalaciones de salud más cercanas, no automedicar al niño”, advirtió.

El Minsa recomienda mantener al día el esquema de vacunación de los menores y acudir a los centros de salud ante síntomas como fiebre, tos o dificultad para respirar.

¿Qué es el virus sincitial respiratorio?

El virus sincitial respiratorio es un virus respiratorio común que puede provocar síntomas similares a los de un resfriado, pero en bebés y niños pequeños puede evolucionar hacia cuadros más graves, como bronquiolitis o neumonía.

Los menores de un año, especialmente los lactantes pequeños, forman parte de los grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones. Por ello, las autoridades recomiendan evitar la automedicación y buscar atención médica ante síntomas que empeoren o dificultades para respirar.

Las autoridades de Salud mantienen el llamado a los padres y cuidadores a reforzar las medidas de prevención y permanecer atentos a la evolución de los síntomas en los menores.

Con información de Luis Alberto Palacios