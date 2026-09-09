Calle 71 de San Francisco cambió a un solo sentido

Ciudad de Panamá, Panamá/A partir de hoy, a las 7:00 a.m., comenzaron a regir los cambios en la circulación vehicular en la calle 71 de San Francisco, que se convierte en una vía de un solo sentido desde la avenida Israel, donde se ubica el Instituto Técnico Don Bosco, hasta la calle 50.

Precisamente, el equipo de TVN realizó un recorrido por esta vía y observamos al menos a tres agentes de tránsito, quienes permanecían en el lugar para orientar a los conductores. Según las autoridades, la medida busca reducir el tráfico vehicular en la zona.

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Carlos Ayuso, de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó que, "debido a la gran cantidad de tráfico en el área y al crecimiento del parque vehicular, nos hemos visto en la necesidad de establecer la calle en un solo sentido".

"Entras por una y sales por la otra, tratando de aliviar un poco el tráfico, porque hay negocios a lo largo de estas vías y los carros se estacionan; además, hay una escuela, un supermercado y una iglesia. Este es un proceso en el que trabajamos desde hace aproximadamente seis años. Venimos tratando de cambiar el sentido de las calles para hacerlas más transitables para los conductores”, añadió.

Cabe recordar que este viernes comenzarán desde las 7:00 a.m., los cambios en la calle 70 de San Francisco, desde la calle 50 hasta la avenida Israel.

Durante el recorrido, se observó a una cuadrilla de la ATTT que instalaba las señalizaciones para orientar a los conductores.

Con información de Jessica Román.