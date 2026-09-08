Calle 71 de San Francisco cambiará a un solo sentido desde este miércoles

Mientras que el viernes se implementarán los cambios en la calle 70, desde las 7:00 a. m.

Ciudad de Panamá/A partir de este miércoles 9 de septiembre comenzarán a aplicarse cambios permanentes en la circulación vehicular del corregimiento de San Francisco, como parte de las medidas adoptadas para reducir el tráfico en el sector.

El primer cambio entrará en vigor a las 7:00 a.m. en la calle 71, que quedará habilitada en un solo sentido.

La segunda modificación se implementará el viernes 11 de septiembre, también desde las 7:00 a.m., en la calle 70, que igualmente pasará a ser de una sola vía.

Carlos Ayuso, director de Tránsito y Seguridad Vial de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), explicó que las modificaciones responden al crecimiento del parque vehicular y a la congestión provocada, entre otros factores, por los automóviles estacionados frente a comercios, escuelas, supermercados e iglesias.

Durante la gran cantidad de tráfico en el área y el crecimiento del parque vehicular, nos hemos visto en la necesidad de poder poner las calles en un sentido; entras en una y sales por la otra, tratando de suavizar un poco”, manifestó.

Ayuso señaló que la reorganización de las calles de San Francisco comenzó hace aproximadamente seis años y busca mejorar la circulación de los conductores.

“Venimos tratando de cambiar todo el sentido de las calles para hacerlas más habitables a los conductores”, expresó.

Los cambios serán implementados durante las vacaciones escolares para aprovechar la reducción del tránsito vehicular. Antes de las 7:00 a. m. habrá agentes en ambos puntos para orientar a los conductores y evitar complicaciones.

El plan contempla extender progresivamente estas modificaciones a otras calles de San Francisco.

Con información de Elizabeth González.