Proyecto del ferrocarril Panamá-David avanza hacia una futura conexión con Costa Rica

Manuel Arias, del Ferrocarril Panamá-Chiriquí, reiteró que el estudio de factibilidad del proyecto ya fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se encuentra en evaluación.

David, Chiriquí/La conectividad entre Panamá y Costa Rica, el impulso al comercio y el turismo, y el desarrollo de una plataforma logística binacional fueron algunos de los principales temas abordados durante el tercer encuentro binacional entre ambos países.

Uno de los proyectos que tomó relevancia durante la jornada fue el tren Panamá-David-Frontera, iniciativa que busca fortalecer la conexión entre el occidente panameño, el sur de Costa Rica y, a futuro, otros puntos de Centroamérica.

Felipe Rodríguez, del Centro de Competitividad de la Región Occidental, explicó que el objetivo es aprovechar las fortalezas de ambos territorios mediante una plataforma logística binacional.

“La conectividad tanto del sur de Costa Rica como del occidente de Panamá, basado en una plataforma logística binacional, es el tema de fondo de este encuentro”, señaló Rodríguez.

Agregó que se analiza una propuesta para establecer un hub binacional entre el sur de Costa Rica y el occidente de Panamá, con el propósito de complementar las capacidades de ambos territorios.

“Nosotros somos buenos en logística. Costa Rica es buena produciendo. Podemos complementarnos y eso es una de las cosas que estamos analizando acá”, sostuvo.

Estudio de factibilidad está en revisión

Manuel Arias, del Ferrocarril Panamá-Chiriquí, reiteró que el estudio de factibilidad del proyecto ya fue entregado al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y se encuentra en evaluación.

“Si nosotros ya entregamos al Ministerio de Economía y Finanzas, el estudio de factibilidad. Ellos están en un proceso ahora mismo de revisión del estudio”, explicó.

Arias indicó que el MEF también trabaja con organismos multilaterales para validar los estudios realizados, un proceso que considera importante antes de avanzar a nuevas etapas del proyecto.

“Y posteriormente esperemos, pues, se puedan establecer nuevas mesas de trabajo para hablar, pues, de los estudios”, añadió.

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Buscan conectar turismo, comercio y movilidad

Óscar Méndez, secretario ejecutivo del Convenio Panamá-Costa Rica, destacó que el trabajo binacional busca desarrollar acciones específicas en la zona fronteriza que permitan preparar las condiciones para una futura conexión ferroviaria.

“La idea es que ahora se busquen mecanismos como este convenio fronterizo para la zona estrictamente de la frontera, cómo desarrollar algunas acciones en la frontera que permitan conectar a futuro ese tren y buscar entonces el potencial del turismo, del comercio, la movilidad de las personas de los dos países y de la región centroamericana”, manifestó.

El proyecto ferroviario es visto como una pieza dentro de una estrategia más amplia de transporte multimodal y conectividad regional, que también contempla el fortalecimiento de las actividades portuarias y logísticas.

Durante el encuentro también se planteó la necesidad de impulsar obras y proyectos que generen beneficios para las comunidades de las zonas fronterizas y contribuyan al desarrollo económico de Panamá, Costa Rica y la región centroamericana.

Con información de Demetrio Ábrego