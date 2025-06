Huelga en Bocas del Toro: Expectativa por reunión entre dirigentes sindicales de las bananeras y diputados

Ciudad de Panamá/Luego de que diversos sectores sociales, económicos y hasta religiosos instaran a los dirigentes de los sindicatos bananeros de Bocas del Toro a reiniciar un proceso de diálogo con el gobierno para atender la situación con la huelga indefinida que se mantiene desde hace 8 semanas, dirigentes de Sitraibana y Sitrapbi acordaron viajar a Panamá para mantener una reunión con el gobierno.

Se esperaba que el encuentro en el que participará Francisco Smith se llevara a cabo este lunes 9 de junio. Sin embargo, TVN Noticias pudo conocer de manera extraoficial que los dirigentes se trasladan por vía terrestre en un autobús; por lo tanto, la reunión podría aplazarse para el día de mañana, una vez los dirigentes lleguen a Panamá. El trayecto de Changuinola a Panamá son más de 600 kilómetros, y en vehículo suele tardar más de 12 horas.

Se tiene previsto que en la reunión participará la junta directiva de la Asamblea Nacional y ministros de Estado, y se espera abordar el tema de la Ley 45 del sector bananero y Ley 462, que reforma la Caja de Seguro Social, considerada como desfavorable para este sector económico.

Mientras tanto, en la provincia de Bocas del Toro se mantendrán horarios de apertura parcial de vías: de 6:00 a.m. a 9:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. No obstante, estos horarios podrían ajustarse dependiendo de los avances que se logren en la mesa de negociación.

La población de la región apuesta al diálogo como la vía para aliviar la situación que atraviesa la región, duramente golpeada por las consecuencias de los cierres prolongados. Entre los efectos más graves se destaca el cierre de la empresa Chiquita Panamá, la pérdida de empleos y el deterioro progresivo de una economía ya frágil.

Sobre el tema que atañe directamente al sector bananero, Smith señaló que las afectaciones provienen de la supuesta alteración de la Ley 45 mediante disposiciones incluidas en la Ley 462. No obstante, aclaró que, en su opinión, no todos los artículos de dicha ley son negativos, aunque sí hay algunos que perjudican a los trabajadores.

La diputada Janine Prado, jefa de la bancada Vamos, instó a que se agote hasta el último instrumento con la empresa Chiquita Panamá a fin de evitar que se pierdan de manera definitiva las miles de plazas de trabajo que brindaba esta empresa en la provincia.