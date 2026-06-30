Incendio consume parte de una residencia en Dos Mares

Durante las labores de emergencia también fue movilizado uno de los vehículos que permanecía estacionado en la residencia como medida preventiva.

Un incendio registrado la tarde de este martes en una residencia de la urbanización Dos Mares, en la ciudad de Panamá, provocó una amplia movilización del Cuerpo de Bomberos. De manera preliminar, no se reportan personas heridas, ya que los ocupantes lograron evacuar la vivienda a tiempo.

Según información obtenida en el lugar, 12 vehículos del Cuerpo de Bomberos participan en las labores para controlar el siniestro. Las unidades continúan sofocando las llamas y han realizado aperturas en parte de la estructura de la vivienda para combatir el fuego desde distintos puntos.

De acuerdo con versiones preliminares de los residentes, el incendio habría comenzado en el área de la cocina mientras varias personas se encontraban compartiendo dentro de la casa. Al percatarse del fuego, todos lograron salir antes de que las llamas se propagaran.

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Durante las labores de emergencia también fue movilizado uno de los vehículos que permanecía estacionado en la residencia como medida preventiva.

Aunque una densa columna de humo era visible desde distintos puntos del sector, el tránsito vehicular en el área de Dos Mares y la vía Ricardo J. Alfaro no ha sido afectado, según el reporte realizado desde el lugar.

Los bomberos mantienen las operaciones de extinción mientras realizan las inspecciones correspondientes para controlar completamente el incendio y determinar qué originó el siniestro. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre las causas del fuego.

Información de Meredith Serracín