Investigador de la UTP desarrolla innovador modelo para simular oleaje costero

Ciudad de Panamá, Panamá/El mundo de las ciencias sigue creciendo e innovando. Hace poco, se dio a conocer que un investigador del Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas (CIHH) de la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) desarrolló un programa computacional capaz de simular el oleaje en zonas costeras, utilizando un modelo numérico no hidrostático.

El proyecto, titulado "Desarrollo y Verificación de un Modelo Numérico del Oleaje No-Hidrostático/Cuadrático", fue liderado por el Dr. Lucas Calvo, quien busca modelar el comportamiento de las olas bajo condiciones normales y extremas, en especial en el contexto del cambio climático.

“Con este proyecto buscábamos construir y verificar un modelo numérico del oleaje que permitiera la modelación del oleaje en las costas panameñas bajo condiciones normales y extremas, como casos de erosión costera producto del cambio climático”, señaló el investigador principal. Algunas características innovadoras del modelo son:

Utiliza un modelo numérico no hidrostático con curva exponencial

Permite simulaciones más precisas que los modelos tradicionales

Capaz de modelar escenarios desde oleajes fuertes hasta tsunamis

Según la UTP, el estudio inició con el desarrollo de un modelo numérico no hidrostático del oleaje. Para este tipo de construcción numérica existen dos modelos: el hidrostático y el no hidrostático. Detallaron que el modelo hidrostático no considera el componente vertical de la velocidad del agua y se usa principalmente para modelar mareas y crecidas de ríos; mientras que el modelo no hidrostático sí utiliza este importante componente, lo cual lo hace ideal para el modelado de las olas.

"Para esta investigación científica propusimos un modelo no hidrostático que utiliza una curva exponencial. De esta manera podemos realizar modelaciones del oleaje más precisas, a diferencia de otros modelos no hidrostáticos como el de tipo Boussinesq", explicó el Dr. Calvo, quien también es investigador asociado al Cemcit AIP.

De acuerdo con la UTP, previo a la ejecución del proyecto, el investigador panameño realizó una pasantía en el Laboratorio de Ingeniería Costera (LIC) del Politécnico de Bari, Italia, donde desarrolló un primer modelo no hidrostático en colaboración con el Dr. Michele Mossa, responsable científico de dicho prestigioso centro.

La universidad detalló que esta pasantía, financiada por la Senacyt, estrechó los lazos de cooperación entre ambos investigadores y propició la colaboración del laboratorio en este estudio científico.

"Como parte del proyecto llevamos a cabo una serie de experimentos de laboratorio en el LIC. Los resultados de estos experimentos fueron comparados con las simulaciones del programa computacional que desarrollamos para su validación", compartió el miembro del Sistema Nacional de Investigación (SNI) de Panamá.

El estudio contó con la colaboración de la Dra. Gisselle Guerra, investigadora del Laboratorio Marino Costero de la UTP, un estudiante tesista y colaboradores del CIHH y del LIC. A su vez, fue financiado por la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt), mediante la Convocatoria Pública de Fomento a I+D, y gestionado por el Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (Cemcit AIP).

¿Qué es el Cemcit AIP?

Es una asociación de interés público que fomenta, promueve y participa en el desarrollo de actividades de investigación científicas y tecnológicas en Panamá. Cuenta con proyectos de investigación en diversos campos, como: