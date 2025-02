Mulino pide a Cancillería difundir comunicado de la ACP y al embajador Alemán que desmienta información del Departamento de Estado

Ciudad de Panamá, Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, solicitó a la Cancillería de Panamá que difunda por todos los canales diplomáticos, con énfasis en Washington, el comunicado de la Autoridad del Canal, “que es claro”, a todos los embajadores en el exterior.

Dijo que ya conversó con el embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, para que adopte pasos en firme para desmentir esta situación “que yo creo que no ha sido para nada agradable, porque en todo momento he conducido esto, como deben conducirse las relaciones diplomáticas de un país, de buena fe”.

Ayer, en un comunicado, la Autoridad del Canal informó que, "en atención a publicación divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, la Autoridad del Canal de Panamá, facultada para fijar los peajes y otros derechos por transitar el Canal, comunica que no ha realizado ajuste alguno a los mismos".

Manifestaron que: "Con absoluta responsabilidad, la Autoridad del Canal de Panamá, como ha indicado, está en disposición para establecer un diálogo con los funcionarios pertinentes de los Estados Unidos respecto al tránsito de buques de guerra de dicho país".

La respuesta de la Autoridad del Canal de Panamá surge luego de que el Departamento de Estado de Estados Unidos dijera que: "El gobierno de Panamá ha acordado ya no cobrará tarifas a los buques del gobierno estadounidense para transitar por el canal de Panamá. Esto ahorra millones al gobierno de EEUU de dólares al año”.

Más temprano, en Noticias AM, el excanciller de la República, Jorge Eduardo Ritter, dijo que el gobierno de Panamá no puede acordar con el de Estados Unidos que no cobrará los peajes a sus buques de guerra. Recordó que después de la reunión con el secretario de Estado Marco Rubio se dijo que se establecería una comisión técnica para examinar este asunto; sin embargo, fue enfático en que esto debe pasar por el tratado de Neutralidad que establece los privilegios para Estados Unidos.

Dicho esto, el excanciller aclaró que los buques de guerra de Estados Unidos pagaron peaje cuando eran ellos los administradores [Estados Unidos] y durante los 25 años de administración panameña. Destacó que el gobierno ni la ACP pueden discriminar en ese sentido porque el tratado lo prohíbe, entonces, establecer que Estados Unidos no paga, pero de otras nacionalidades sí, "sería una flagrante violación a los tratados de Neutralidad".