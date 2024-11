Presidente Mulino defiende, y promueve las reformas a la CSS: 'si fracasan, el país no va a ser igual para nadie'

Panamá/“No hacer nada no es una opción. Este tema es fundamental para el país, no solo para el gobierno. Si fracasan las reformas, el país no va a ser igual para nadie, por las consecuencias negativas que va a tener en lo económico, en lo financiero y en la misma institución, que no está para esperar mucho más tiempo”, afirmó el presidente José Raúl Mulino respecto al debate del proyecto de ley 163 sobre la reforma a la Caja del Seguro Social (CSS).

Sus declaraciones se dieron durante una reunión ayer martes con gobernadores provinciales y comarcales del país.

En este encuentro, el mandatario, junto a ministros, explicó los alcances de la iniciativa que, a su juicio, busca salvar el sistema de pensiones y mejorar la atención de salud, dos pilares críticos que atraviesan una profunda crisis en Panamá.

De acuerdo a datos del Ejecutivo con la reforma, la CSS volverá a un sistema único de capitalización con garantía solidaria, donde se integran las reservas del Sistema de Beneficio Definido y del Sistema Mixto de Pensiones.

Dentro de los aportes de cuotas, la reforma sólo establece un aumento únicamente para los empleadores de 4.25% a 7.25%, es decir, un 3% de incremento. El trabajador pagará lo mismo que en la actualidad.

Por su parte, el Estado hará un aporte extra sin precedentes a la CSS de B/.1,187 millones anuales para estabilizar la situación financiera de la institución a lo largo de los años.

También se establece que los asegurados, a los que les falten 7 años o menos para pensionarse, tampoco verán sus condiciones afectadas. Es decir, mujeres con 50 años de edad o más y hombres con 55 años o más.

En la actualidad, el proyecto de ley 163 se encuentra en manos de la Asamblea Nacional , que por estos días hace consultas ciudadanas para conocer la opinión de los panameños entorno al mismo.

Así las cosas, el Presidente recordó que el documento surgió de extensas conversaciones con diversos sectores del país. Ello, a pesar de que varios grupos que estuvieron en la mesa aseguran que las propuestas de la mayoría no fueron acogidas en el proyecto. Otros, en tanto, piden el retiro del mismo.

A pesar de que su contenido ya está siendo evaluado en la Comisión de Salud, Mulino destacó que el Ejecutivo sigue acompañando el proceso de cerca con los ministros de Salud y Economía y Finanzas y el director de la CSS o, en su defecto, los equipos técnicos de las tres instituciones, para acompañar todo el proceso de discusión de la norma.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, advirtió que la estructura actual de la CSS es insostenible. “El actual esquema (de la CSS) es insostenible y no es factible inyectarle más recursos, porque es un sistema muerto, fallido”, afirmó.

Reiteró que el sistema financiero de la CSS, para darle sostenibilidad a las pensiones, requiere un cambio.