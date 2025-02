Mulino resalta relación comercial con China y considera que abandono de la Ruta de la Seda no afectará las diplomáticas

Se refirió a los negocios chinos en el país, asegurando que no hay de qué preocuparse y que las relaciones con China no tienen por qué afectarse con el abandono de la Ruta de la Seda.

Pese a una aparente paz en el tema diplomático entre Panamá y Estados Unidos con referencia a la operación y funcionamiento del Canal, el presidente José Raúl Mulino no escapó de las preguntas sobre cómo continúa la situación por parte de la prensa extranjera durante la conferencia de prensa semanal de este jueves 13 de febrero.

Al mandatario se le cuestionó sobre las relaciones con China y el rompimiento del acuerdo que establece la Ruta de la Seda, a lo que el mandatario respondió que se hizo una evaluación en términos de beneficios, afirmando que no hay mayor cosa; sin embargo, las relaciones diplomáticas se mantienen.

"China es un país que camina solo, no necesita Panamá dar un OK, para que haya flujo comercial, China es un gran exportador al mundo; no solo EEUU y Panamá", indicó.

En ese sentido, se refirió a los negocios chinos en el país, asegurando que no hay de qué preocuparse y que las relaciones con China no tienen por qué afectarse con el abandono de la Ruta de la Seda.

Por lo pronto, la relación con China no tiene alteración política respecto a mi gobierno, ni comercial tampoco. La Zona Libre, creo que China es el cliente número uno, y el mundo comercial de Panamá, ¿qué no es hecho en China ahora mismo?", expresó.

Recalcó que el tema de China tiene un componente comercial mundial y no solo se trata de Panamá.

Esta es la tercera vez que Mulino responde a la misma pregunta sobre la conservación de las relaciones con el país asiático, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, iniciara una campaña mediática contra Panamá, amenazando con retomar el control de la vía acuática por supuesta injerencia y presencia de China en la operación de la misma.

El viernes pasado, Zhao Zhiyuan, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, convocó al embajador panameño en el país asiático, Miguel Lecaro, para expresar de manera formal representaciones solemnes por el reciente anuncio de Panamá de abandonar el Memorando de Entendimiento (MOU) relacionado con la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés).

Zhiyuan enfatizó que China respeta la soberanía y la integridad territorial de Panamá y considera que todos los países, grandes o pequeños, son iguales y deben respetarse mutuamente y cumplir con sus compromisos.