Un presidente y 24 días: El mensaje de la política exterior de Trump a Panamá

Desde el 20 de enero, cuando Donald Trump dio su primer discurso presidencial, generó una gran sacudida en las relaciones de Estados Unidos con los países de Latinoamérica, incluyendo su particular fijación con Panamá. El interés del gobierno de Trump se dejó ver en su discurso de toma de posesión, en donde se hace referencia a nuestro país en al menos unas seis ocasiones, siendo el canal de Panamá su tema central.

Además, como un hecho inédito en más de un siglo, el secretario de Estado, Marco Rubio, el tercer funcionario más importante del gobierno de los Estados Unidos, después del presidente y vicepresidente, escogió como destino de su viaje inaugural a América Latina y Panamá como la primera parada para llevar el mensaje del gobierno de Trump.

"Tenemos un mandato claro en cuanto a la tarea que tenemos por delante: el presidente Trump fue elegido para cumplir sus promesas y lo va a hacer, y su promesa primordial en política exterior es que la prioridad del Departamento de Estado de los Estados Unidos será Estados Unidos. Promover los intereses nacionales de nuestro país”, declaró Rubio en su discurso de toma de posesión.

¿Un mensaje claro?

"Make America Great Again" y "America First" se constituyen como los mensajes centrales de la política exterior de los Estados Unidos. Pero, ¿qué significan?

TVN-2.com conversó con el profesor Manuel Alcántara Sáez, director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (Cieps) para conocer las implicaciones de esta política.

Hay un intento de volver a un pasado mítico que supone que la grandeza de Estados Unidos está articulada al Destino Manifiesto o a la Doctrina Monroe de la América para los americanos", dice el politólogo, quien por años se ha dedicado a estudiar la relación entre poderes legislativos y ejecutivos en América Latina.

Para el experto, la grandeza de los "Estados Unidos Imperial" es, en efecto, la construcción e inauguración del Canal, justo en los preámbulos de la Primera Guerra Mundial.

"No es por azar que en el discurso del 20 de enero la palabra Panamá aparezca seis veces en el discurso presidencial, mientras que la palabra China aparece dos veces, siempre ligada la palabra china con Panamá. Esto es muy simbólico", explica.

Además de sus intereses comerciales, el trasfondo de las intenciones de "recuperar" el canal de Panamá, la migración, el narcotráfico y la cooperación internacional son también temas claves en los que la administración de Trump trabaja para lograr el "Estados Unidos primero".

En Panamá, la visita de Rubio, aunque no logró resultados inmediatos para solucionar la queja de Trump de tarifas y chinos en el Canal, sí tuvo acciones directas que guardan relación con dos de los grandes temas que preocupan a las autoridades de EEUU: la migración y los negocios con China.

En el tema migratorio, el presidente José Raúl Mulino dejó claro su compromiso de continuar con las deportaciones masivas, los operativos de flujo controlado en Darién, en donde ofreció el aeropuerto de la provincia para trasladar a migrantes de países como Colombia, Venezuela y Ecuador deportados de los Estados Unidos.

Además, se anunció la no renovación del Memorándum de Entendimiento de la Ruta de la Seda firmado con China en 2017.

'El gran rival'

Según lo expuesto por Rubio, en el segundo mandato de Trump, cada dólar que se invierta en un país extranjero tendrá que tener la siguiente justificación:

¿Hace que Estados Unidos sea un país más seguro?

¿Hace esto a Estados Unidos más fuerte?

¿Hace que Estados Unidos sea más próspero?

Al considerar estas tres preguntas, entra la palabra China en la ecuación, a quien EEUU considera un "gran rival", a quien trata de quitarle fuerza en América Latina, agrega el profesor en diálogo telefónico con TVN-2.com.

A pesar de que este país del Norte invierte millones de dólares en Panamá y en otros países de América Latina para su desarrollo, Alcántara reconoce que la expansión de China ha crecido en los últimos 30 años, pero esto que reclama EEUU ahora se debe en gran parte a la "dejadez" del gobierno norteamericano.

"Yo creo que es muy importante plantear un escenario de multilateralismo, es decir, el que Panamá no esté solo. Panamá es un país que puede venir acompañado de países de la Unión Europea, de otros países latinoamericanos, es decir, y no despreciar, y yo creo que ahí el presidente Mulino se equivoca, y no despreciar a los demás. Si Panamá logró que los tratados Torrijos-Carter salieran adelante, fue gracias al apoyo de la comunidad internacional y eso no debe renunciar Panamá", planteó.

El problema de las medias verdades

Al estar en medio de un conflicto [EEUU con China] que ha crecido con el paso de los años, el profesor Alcántara sugiere que Panamá debe estar preparado con mensajes y comunicados basados en datos ante las afirmaciones, en ocasiones falsas, que ha circulado el gobierno de Trump, ya que el silencio genera afectaciones de lo que el mundo ve vs. la realidad per se.

Recordó que cuando se da una visita oficial, lo correcto es una declaración conjunta para evitar las "medias verdades o falsedades", esto, con relación al tema del canal de Panamá.

"Panamá lleva 25 años gestionando el canal de Panamá sin ninguna incidencia; lo ha hecho perfectamente, de una manera absolutamente profesional. Entonces, bueno, pues esto se tiene que estar poniendo de relieve constantemente para desmentir las falsedades o medias verdades que también terminan siendo mentiras de la administración de Estados Unidos", subrayó.

El politólogo destacó que es muy pronto para sacar conclusiones de todas las implicaciones que traería la política exterior de Estados Unidos, pero los temas de narcotráfico, desarrollo del comercio, migración, inversiones y el orden nacional son los elementos centrales de lo que se verá en los próximos años del gobierno de Trump.

El más reciente análisis de la firma Llorente y Cuenca sugiere que el discurso "confrontacional" que ha marcado la agenda de Trump en sus primeros días podría alejar a los gobiernos de izquierda y acercar a los gobiernos que aceptan la visión del mandatario.