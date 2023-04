Jubilados en Colón denuncian el alto costo de los medicamentos y la canasta básica

Colón, Colón/Un grupo de jubilados en la provincia de Colón denunciaron que el alto costo de los medicamentos y la canasta básica los hace vulnerables ante las enfermedades no transmisibles, impidiéndoles llevar una correcta dieta acorde a sus enfermedades.

De acuerdo con estos jubilados, en los últimos tres años han tenido grandes pérdidas, pero sobre todo en la falta de atención a la salud.

“Hace un tiempo yo gastaba 20 dólares para hacer un supermercado. Ahora, este dinero no me alcanza, por el contrario, termino debiendo. Esto de los medicamentos se ha elevado. No es posible que un medicamento aquí cueste más del 10% que en el resto de países de la región”, José Luis Burbano, uno de los jubilados afectados.

Por su parte, el jubilado Ignacio Salazar, manifestó que cuando acude a la Caja de Seguro Social no encuentra medicamentos e insumos y que la atención brindada es muy pobre.

Este grupo de personas espera que las autoridades mejoren estas dificultades y se les puedan suplir sus necesidades.

Con información de Rolando Espinoza