Jubilados no recibirán aumento, Gobierno tendrá presupuesto menor para 2024

Ciudad de Panamá/Dos anuncios fueron realizados por el Gobierno Nacional, uno relacionado al aumento en las pensiones de jubilados que ganan menos de 350 dólares y otro sobre el Presupuesto del Estado para el 2024, esto en una conferencia de prensa efectuada al mediodía de hoy, lunes 20 de noviembre.

El director de la Caja de Seguro Social (CSS) Enrique Lau Cortés, informó que la entidad no podrá realizar el aumento anunciado al grupo de jubilados que gana menos de 350 dólares, debido que no recibió los fondos por parte del Órgano Ejecutivo.

Para hoy, 20 de noviembre, se había anunciado el aumento a los jubilados que ganan menos de $350, el cual se realizaría con los fondos de la regalía que Minera Panamá pagó el Estado. Esto fue anunciado en su momento por el presidente de la República, Laurentino Cortizo.

En este sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) señaló en comunciado, en su momento, que la Dirección General de Ingresos (DGI), recibió por parte de la empresa Minera Panamá la suma de 562 millones 840 mil 543 dólares, correspondiente a las obligaciones a la fecha, establecidas en el contrato ley.

No obstante, el pasado 16 de noviembre, Cortizo indicó que mientras se espera el fallo de la Corte Suprema de Justicia, giró instrucciones al Ministerio de Economía y Finanzas para que este dinero pase a una cuenta restringida en el Banco Nacional de Panamá donde no se pueda utilizar.

Relacionado Cortizo consulta al procurador de la Administración sobre derogación de contrato minero

Ante esto, el director Lau Cortés. dejó claro que la ley de la Caja de Seguro Social estable que cualquier incremento no contemplado dentro de la propia ley, se debe realizar con su propio financiamiento, por lo tanto al no recibir los fondos, no se puede realizar el incremento a los jubilados que gana menos de 350 dólares.

En la actualidad, la Corte Suprema de Justicia ha admitido 10 demandas de insconstitucionalidad contra la Ley 406 que establece el contrato entre el Estado panameño y Minera Panamá.

El Pleno de la Corte anunció que entrará en sesión permanente para discurtir estas demandas el próximo viernes 24 de noviembre.

Relacionado Cortizo consulta al procurador de la Administración sobre derogación de contrato minero

Presupuesto menor para el 2024

En esta misma conferencia, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, informó que el Presupuesto del Estado 2024 “va tener un monto menor que el presentado, dada las condiciones conocidos”.

Alexander indicó que se evalúan los diferentes escenarios para una futura configuración del presupuesto.

El ministro de Economía aseguró que en el momento que se tenga el nuevo Presupuesto del Estado para el 2024, se someterá a aprobación del Consejo de Gabinete.

Alexander no indicó la fecha en que se tendría el nuevo presupuesto, ni tampoco cuando sería enviada para su discusión en la Asamblea Nacional de Diputados.