Purcait, alegaba que Martinelli lo había acusado de consumir drogas.

Como prueba, presentó publicaciones de medios de comunicación que en en su versión digital relataban los señalamientos en redes sociales de Martinelli.

Sin embargo, la CSJ respondió que las publicaciones periodísticas no son prueba idónea y no las reconoció como evidencia suficiente. Además, destacó que no se aportaron los tuits en los cuales Martinelli habría difamado a Purcait.

“No existe constancia que ese supuesto hecho reprochable haya sido ejecutado por el Diputado del Parlamento Centroamericano (Martinelli) y tampoco se tienen elementos de conocimiento que puedan sugerir que los mensajes efectivamente fueron divulgados por el nombrado”, detalla la CSJ.