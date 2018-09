Corte falló a favor de Roberto Carretero en caso de compra de granos en el PAN

El empresario Roberto Carretero no podrá ser enjuiciado por las investigaciones del peculado millonario en la compra de bolsas de comida en el Programa de Ayuda Nacional (PAN). La Corte Suprema de Justicia ratificó la nulidad de la indagatoria en su contra por este caso.

El pleno de la Corte, en fallo del 24 de agosto de este año, decidió no conceder un amparo de garantías a la Fiscalía Anticorrupción, que pretendía revertir la decisión del Segundo Tribunal que había anulado la indagatoria de Carretero.

El fallo, que tuvo la ponencia del magistrado Abel Zamorano, señaló que no hubo violación al debido proceso y mantuvo la nulidad de la indagatoria.

La declaración indagatoria es la acción procesal que vincula a la persona con el delito investigado.

Los fallos de la Corte no admiten apelación, y al no existir indagatoria contra Carretero, la fiscalía no puede vincularlo y menos pedir el llamamiento a juicio porque la investigación terminó desde el año 2016.

Los magistrados Harry Díaz y Ángela Russo emitieron salvamentos de voto, al no estar de acuerdo con el fallo que negó el amparo de garantías y que fue apoyado por la mayoría de sus colegas del pleno de la Corte.

Díaz y Russo consideran que hay suficientes indicios que vinculan a Carretero con el delito, porque recibió pagos a través de cheques.

El amparo de garantías fue presentado por la fiscal Adela Cedeño y está siendo notificado a través de edicto.

Desde el 5 de julio de 2016, la fiscalía había pedido el llamamiento a juicio de 39 personas, entre ellas Roberto Carretero. La lesión patrimonial por la compra de granos, se estima en 33.2 millones de dólares.

El caso está pendiente de audiencia en el Juzgado Décimoquinto Penal, a cargo de Leslie Loaiza.