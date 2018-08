Diputado ‘Fello’ Pérez será investigado por pagar con un cheque sin fondos

La investigación surge luego que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), admitió la querella a “Fello” Pérez el 26 de abril de este año.

La empresa JVU International S.A. fue contratada por el diputado para la confección e instalación de parques infantiles, bancas y máquinas biosaludables en Chepo cabecera y Las Margaritas, circuito del que salió electo “Fello” Pérez.

Sin embargo, el diputado no pagó el contrato y sólo entregó a la empresa un cheque por 5 mil dólares, pero no tenía fondos. Hasta la fecha, no ha cancelado la deuda.

Los representantes legales de la empresa se vieron obligados a interponer la querella en la Corte, el 9 de abril de este año.

“Existen elementos de convicción necesarios para proceder con la investigación del diputado de la Asamblea Nacional Alfredo Víctor Pérez Díaz, por la presunta comisión de girar cheques sin la suficiente provisión de fondos”, señala el fallo de la Corte al que TVN Noticias tuvo acceso.

Pérez fue notificado de esta decisión, la semana pasada en la Asamblea Nacional. El fallo fue unánime. El magistrado Oydén Ortega será el fiscal encargado de las investigaciones y Harry Díaz actuará como magistrado juez de garantías.

Ortega deberá comprobar si Pérez goza de fuero electoral, y de ser así, solicitar el levantamiento de la inmunidad ante el Tribunal Electoral, para posteriormente, iniciar la investigación.

El diputado Pérez forma parte de la Comisión de Credenciales que en estos momentos, analiza la admisión de dos denuncias al magistrado Harry Díaz, que ejerce como fiscal en el caso de los pinchazos telefónicos al expresidente Ricardo Martinelli.

Los cinco expedientes del diputado

El caso del cheque sin fondos, no es el único proceso penal que tiene Alfredo Pérez en la Corte Suprema de Justicia. En total, suma cinco expedientes penales.

En el año 2016, la Corte admitió por separado, dos investigaciones al diputado por delitos contra el ambiente, por irregularidades en la exportación de dos cargamentos de madera Cocobolo, que iban a ser enviados a China utilizando las empresas de “Fello” Pérez.

Esos dos procesos fueron acumulados en un solo expediente. Oydén Ortega es el fiscal de la investigación iniciada desde el 27 de enero de 2017 y el magistrado José Ayú Prado actúa como juez de garantías.

Otro de los casos seguidos al diputado, es por una deuda de 469 mil 170 dólares al Banco de Desarrollo Agropecuario, a raíz de un préstamo que obtuvo en el año 2015 y que hasta el momento no ha cancelado.

El BDA inició un proceso coactivo para obligar al diputado a pagar la deuda y solicitó autorización a la Corte, para embargar los bienes del funcionario.

Sin embargo, en fallo del 19 de abril de este año, el pleno de la Corte rechazó por improcedente la solicitud del BDA, indicando que la entidad bancaria, no necesita autorización del máximo tribunal de justicia para embargar los terrenos y equipo pesado que dio en garantía el diputado, al momento de adquirir el préstamo.

Solo se requiere autorización del pleno de la Corte, cuando se vaya a ejecutar un secuestro u otra medida cautelar a un diputado, situación que no aplica en el caso del embargo, indica el fallo que fue dictado de manera unánime.

El magistrado José Ayú Prado fue el ponente. Su colega Harry Díaz emitió un voto concurrente, en el que apoya la decisión, pero aclara que se debió explicar que en el caso de pago de obligaciones por temas de familia y laborales, tampoco se requiere autorización de la Corte, para embargar el salario de los diputados.

Mientras que el quinto expediente a Fello Pérez, guarda relación con un delito contra la administración pública y está pendiente de que se resuelva la admisión de la investigación. Este caso tiene como ponente al magistrado Efrén Tello.