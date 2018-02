La peligrosa selva del Darién que castiga a quienes se atreven a atravesarla

Según estadísticas del Ministerio Público (MP) en esa región, unos siete migrantes perdieron la vida en 2017 intentando cruzar la espesa selva del Darién. Todos fueron sepultados en territorio panameño ya que fue imposible ubicar a los familiares de las víctimas.

La fiscal superior de Darién, Janeth Rovetto, señaló este miércoles a los medios que cuando se hallan estas personas, "los cuerpos están en avanzado estado de descomposición".

"A veces no se logra ubicar el resto del grupo. Generalmente no es una sola persona, son varias las que usan la ruta de Panamá, con destino de Estados Unidos. No se logra ubicar a quiénes acompañaban, no se tiene identidad", añadió Rovetto.

También fueron decomisadas unas 10 toneladas de droga, entre marihuana y cocaína, que estaban siendo transportadas por mochileros y bandas criminales entre la frontera de Panamá y Colombia.

"Vienen en grupo de 10 personas, dos o tres vienen exclusivamente custodiando las sustancias ilícitas, pero no con el enfoque de tener un enfrentamiento con unidades del Servicio Nacional de Fronteras", explicó el fiscal de Drogas, Raúl Majoré.

Cuando estos grupos se topan con equipos del Senafront en puntos estratégicos, el grupo abandona las mochilas y huye del lugar.

Las autoridades capturaron a 110 personas dedicadas a esta actividad ilícita, de esas siete fueron mujeres y el resto hombres.