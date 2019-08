Presidente de la Corte defiende escogencia de jueces del Sistema Penal Acusatorio

Fue un encuentro que según lo retrata un comunicado del Órgano Judicial no dio espacio a la crítica del SPA y lo único negativo que resaltaron fue la falta de presupuesto, pero que aun así el trabajo se está realizando.

El magistrado y coordinador del SPA ante el Pleno de la Corte Suprema, José Ayú Prado destacó que “para el seguimiento y buen funcionamiento del sistema es el presupuesto, sin embargo, recalcó que con poco se ha logrado mucho”.

Mientras que De León aseveró que existe una reducción de los tiempos respecto al Sistema Inquisitivo. Además defendió la escogencia de los jueces que integran este sistema.

“Los magistrados, jueces y defensores públicos y de víctimas fueron parte de una convocatoria pública y tuvieron que pasar un filtros rigurosos como el Curso Habilitante, incluyendo una votación calificada y no mayoritaria del Pleno de la CSJ para ser escogidos y ocupar un cargo en el SPA”, reseña la nota de prensa que expresó el Magistrado Presidente.

Las críticas hacia el sistema de justicia en Panamá han aumentado, luego de conocerse el fallo que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli por el caso de las interceptaciones telefónicas ilegales durante su administración.

Varios juristas que participaron el pasado domingo 11 de agosto en el programa Radar que se transmite por las pantallas de TVN, coincidieron en que hay una crisis en la justicia panameña.

El abogado Ernesto Cedeño detalló que nuestro sistema de justicia está en cuidados intensivos. Dijo que el tratamiento que dieron a las pruebas de este caso los Jueces del Tribunal de Juicio, reta las decisiones de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

“No podemos aplicar un sistema para unos, y otro para otros. Tenemos que uniformar. Tampoco los fiscales se hagan las víctimas”, dijo.

La abogada Magaly Castillo, Directora de La Facultad de Derecho de la USMA, fue enfática en su preocupación por el sistema de justicia.

Destacó que uno de los problemas centrales es que hay jueces interinos que llegaron al cargo no por un concurso de carrera. Igual como el caso de Martinelli, ocurre con Odebrecht; “necesitamos unir esfuerzos para que no sigamos con jueces que no deberían estar administrando justicia, sino que están violando la ley”, resaltó.

En este encuentro sobre el SPA, que tienen como objetivo coordinar esfuerzos interinstitucionales para un adecuado proceso de planificación, ejecución y seguimiento; participaron varias autoridades judiciales, estamentos de seguridad y gremios de abogados.