Tribunal negó fianza al exdirectivo de Financial Pacific, West Valdés

El Segundo Tribunal rechazó una apelación y confirmó un fallo que le negó una fianza de excarcelación al exdirectivo de Financial Pacific (FP) West Valdés, detenido por el caso de estafa agravada, en perjuicio de Caye International Bank.

A través de su abogado, Valdés presentó una apelación luego que el Juzgado Décimosegundo le negó la fianza en primera instancia, en fallo del 31 de octubre del año pasado.

Ahora, el Segundo Tribunal ratificó la decisión del juzgado y negó la fianza pedida por el exdirectivo de FP, debido a que está pendiente de ir a una audiencia preliminar y además, advirtió que Valdés salió del país, a pesar que conocía del proceso en su contra.

El fallo del Segundo Tribunal fue dictado el 28 de diciembre de 2018.

Este caso surgió luego que Caye International Bank, LTD- un banco registrado en Belice- presentó la querella porque no pudo recuperar el dinero invertido en Financial Pacific (FP), luego que la casa de valores fue intervenida por la Superintendencia del Mercado Valores (SMV) desde el año 2012 y que concluyó con una liquidación forzosa por malos manejos financieros.

El perjuicio al banco se estima en más de 12 millones de dólares.

Valdés está detenido desde el 23 de enero de 2017, cuando fue apresado por Interpol en el aeropuerto Santiago de los Caballeros, en República Dominicana, luego que circularon fotos y un video en redes sociales del acto de matrimonio que contrajo en el país caribeño con Berena Bozzi.

Además está implicado en el caso de supuesto peculado en el préstamo de 30 millones de dólares, que dio la Caja de Ahorros para la construcción del Centro de Convenciones de Amador.