Los argumentos de Gilberto Ventura durante la audiencia

Lo primero que hizo fue dar su versión del porqué de sus cambios de identidades, hasta ahora lleva cinco, de las cuales, las tres primeras en República Dominicana, dijo que respondían a la situación política que atravesó en su país, reconociendo que fue un error borrarse las huellas dactilares.

Argumentó que no daba información, ni nombre de su madre y familia por temor a que les hagan algo.

Ventura Ceballos insistió en que no se escapó de ninguna cárcel en dominicana y que, en su momento, se entregó para enfrentar los cargos de homicidio y secuestro en Panamá.

En todo momento basó su defensa en que su compatriota Alcibíades Méndez, ya confeso, es el verdadero responsable de los crímenes de los cinco jóvenes chorreranos, y que miente al involucrarlo, incluso llegó a decir “el único que ha velado porque se sepa la verdad he sido yo.... Todo lo que he hecho es por las familias de las víctimas”.

Según Ventura, Alcibíades Méndez, trata de encubrir a otras personas, entre ellas al ex sargento de la Policía, Carlos Isaac Mitre, condenado por el secuestro de otro ciudadano chino en la ciudad capital en el 2012 y que había sido mencionado en una declaración notariada hecha en un principio por Méndez, conocido como “José Celular”. Declaración que Méndez en su audiencia desmintió y dijo haber hecho porque se le ofreció dinero a cambio.

Rogelio Cruz, abogado de Ventura Ceballo, solicitó que la sentencia de Carlos Isaac Mitre, fuera aceptada como prueba documental de la defensa, petición que fue rechazada por el Tribunal. Luego de escuchar al fiscal y abogados querellantes, al considerar que no tenía vinculación con el caso de los jóvenes chorreranos.

“Tengo 11 años siendo siervo de Dios...no tengo la necesidad de hacerle daño a una persona menos por dinero, yo tengo más dinero que ellos”, siguió diciendo Ventura Ceballo, señalando serenamente hacia los familiares de las víctimas.

En toda su exposición Gilberto Ventura solo mostró un poco de descontrol cuando la magistrada del Tribunal le advertía que el tiempo se le estaba acabando, a lo que él respondió con súplicas de más tiempo.

Suspiró cuatro veces y llevó una de sus manos a la cabeza haciendo ver algo de frustración. “Siento que no se me ha hecho un juicio justo…Yo no miento”, expresó en ese momento y dirigiéndose a la magistrada finalizó diciendo “en el nombre de Jesús le doy las gracias”.

Sin embargo, en sus argumentaciones previas ya los abogados querellantes y el fiscal advertían a las magistradas la elocuencia y frialdad que caracterizan a Ventura Ceballo, incluso uno de ellos cerró citando a Alcibíades Méndez quien al referirse a Gilberto dijo “no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar”.