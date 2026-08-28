Caso César Caicedo: confirman detención provisional tras apelación

Durante la audiencia de apelación, el Tribunal determinó mantener la medida cautelar de detención provisional que había sido impuesta el 29 de mayo de 2026.

La medida de detención provisional contra César Caicedo, aprehendido en el marco de la Operación Nodriza, fue confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones, tras resolver el recurso presentado contra la decisión adoptada en primera instancia.

Caicedo es investigado por su presunta vinculación con delitos relacionados con drogas, dentro de una investigación que permitió a las autoridades desarticular una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico de sustancias ilícitas.

Durante la audiencia de apelación, el Tribunal determinó mantener la medida cautelar de detención provisional que había sido impuesta el 29 de mayo de 2026.

No obstante, debido a que actualmente se encuentra hospitalizado, el ciudadano permanecerá 30 días bajo atención médica. Una vez concluido ese periodo, deberá ser trasladado a un centro penitenciario para cumplir la medida cautelar.

La investigación forma parte de la Operación Nodriza, que incluyó diligencias de allanamiento realizadas por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, con apoyo de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional.

Con esta decisión, el Tribunal mantiene la medida más severa solicitada dentro del proceso mientras avanzan las investigaciones sobre la presunta estructura dedicada al tráfico de drogas.

El Ministerio Público recordó que las investigaciones se desarrollan bajo el principio de presunción de inocencia y con respeto a las garantías y derechos establecidos en la Constitución y la ley.