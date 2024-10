Corte confirma no admitir tercer amparo a Ricardo Martinelli

Ciudad de Panamá, Panamá/El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado el fallo del Primer Tribunal de Justicia que decidió no admitir un amparo de garantías constitucionales por una decisión del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales en el caso New Business.

La información se encuentra en el edicto N° 1148 publicado por la Secretaría General de la Corte, donde se indica que el magistrado Olmedo Arrocha estuvo como ponente del tema. También participaron las magistradas María Eugenia López, Maribel Cornejo, Angela Russo, Ariadne García Angulo, María Chen Stanziola y Miram Cheng. De igual forma, los magistrados Cecilio Cedalise y Carlos Vásquez.

Con este fallo ya son tres los amparos que no han sido admitidos por la Corte este mes. El pasado 7 el Pleno confirmó otra decisión del Primer Tribunal de Justicia y no admitió un amparo de garantías constitucionales relacionado al tema de una demanda civil presentada en septiembre del año pasado, por el Estado panameño, a través del Ministerio de Seguridad Pública, contra los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014) y Juan Carlos Varela (2014-2019) por supuestos daños materiales y morales causados al Estado producto del caso Odebrecht.

Por otra parte, el 10 de octubre, Martinelli tuvo otro revés judicial, cuando la Corte ratificó otro fallo de los magistrados del Primer Tribunal e Justicia que no admitieron un escrito de amparo de garantías constitucionales que iba en contra de la decisión del Juzgado Segundo Liquidador al no acceder a una nulidad en el caso New Business.

Martinelli mantiene una condena de 10 años y 6 meses impuesta en el caso New Business por el delito de blanqueo de capitales; desde febrero de 2024, se encuentra en la embajada de Nicaragua en Panamá con la figura de asilado.

El próximo 12 de noviembre, el exmandatario tiene que enfrentar el juicio del caso Odebrecht, por las supuestas coimas que pagó la constructora brasileña a particulares y exfuncionarios, entre los que también se encuentra el expresidente Varela.