25 personas han testificado en el juicio oral de Ricardo Martinelli

Ricaurte González uno de los fiscales del caso declaró que los testigos citados han podido reconocer los audios y correos electrónicos interceptados, lo que para él respalda la teoría del Ministerio Público.

Se espera que este viernes participen otros tres testigos citados por la fiscalía, lo que sumarían 28 al proceso.

Uno de los testigos fue Guido Rodríguez, actual fiscal de cuentas, que dijo que le constaba que el expresidente Martinelli había ordenado intervenir las comunicaciones.

Según Rodríguez, él participó de una reunión de accionistas del diario La Prensa en el año 2012, y en ese evento, Martinelli dijo "yo sí manejo información de todos ustedes" al cuestionar la política editorial del citado medio de comunicación.

Durante su interrogatorio, el funcionario señaló que en marzo de 2010, le llamó el embajador de Panamá en la OEA (Guillermo Cochez) para decirle que tuviese cuidado porque sus comunicaciones están siendo intervenidas.

"Me lo acaba de decir (Giuseppe) Bonissi (procurador de la Nación en ese entonces) que me mostró un correo tuyo y me dijo mira en lo que anda tu amigo Guido", manifestó Rodríguez para referirse a lo que le dijo Cochez.

Dos de esos testigos, que también son víctimas, Rosendo Rivera y Mitchell Doens han dicho que les consta que Ricardo Martinelli los pinchó porque él mismo se los confirmó y ofreció acuerdos judiciales para evitar el proceso.

Otras víctimas como Joaquín Vásquez han manifestado en entrevistas a los medios de comunicación, que aunque el exmandatario no les reconoció que intervino las comunicaciones si están seguros que Martinelli está detrás de la red de espionaje protagonizada en el Consejo de Seguridad durante su administración.

Los abogados del expresidente han alegado que los testigos entran en contradicciones durante los interrogatorios.