Rechazan designación de Diego Herrera Dutari para la Junta Directiva del Canal

Ciudad de Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional rechazó la designación de Diego Herrera Dutari como miembro de la Junta Directiva del Canal, mientras que avaló a Jorge Enrique Vallarino Miranda en esa misma junta directiva.

En el ínterin también aprobó la figura del vicecanciller Carlos Hoyos como miembro de la junta directiva de la Agencia del Área Económica Especial de Panamá Pacífico.

¿Conflicto de intereses?

Herrera Dutari como miembro de la Junta Directiva del Canal, recibió tres votos a favor y tres en contra. El panameñista Edwin Vergara, la diputada de Cambio Democrático Yesica Romero, y Nelson Jackson Palma, de Realizando Metas, votaron a favor. Mientras tanto, los diputados de la bancada Vamos —Alexandra Brenes, Luis Duke y Janine Prado— votaron en contra.

Antes de la votación, la diputada de RM y presidenta de la Comisión, Shirley Castañeda, se retiró del recinto. Hace unos días, tras su comparecencia ante la Comisión, surgieron cuestionamientos hacia Herrera Dutari por posibles conflictos de interés, particularmente vinculados a su trayectoria profesional.

En 2021, durante el gobierno de Laurentino Cortizo, Panamá firmó un acuerdo de entendimiento con Energy Transfer para estudiar la viabilidad conjunta de construir un gasoducto con terminales en el Pacífico y el Atlántico, para gas licuado de petróleo (GLP), uno de los segmentos de mayor tránsito e ingresos para el Canal.

En su intervención, Herrera Dutari contó que desde 1986 labora en la firma de abogados Galindo, Arias y López, desde donde asesoró externamente a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) en el proyecto de ampliación de la ruta marítima y en los procesos de arbitraje posteriores.

También indicó que asesoró a una compañía interesada en el gasoducto, proyecto que el Canal pondrá en marcha para diversificar sus operaciones. Agregó que por cinco años asesoró a Energy Transfer, una de las empresas interesadas en el proyecto del gasoducto.

La designación de Herrera Dutari y de Vallarino buscan reemplazar a Ricardo Arango, Óscar Ramírez y Francisco Sierra Fábrega, a quienes ya se les venció su periodo de nueve años.

Por otra parte, se informó que Jaime Jelinski Bacal, designado para la directiva del Fondo de Ahorro de Panamá, declinó su nombramiento.

Hoyos en la Comisión

Durante su intervención en la Comisión del vicencanciller, la diputada Alexandra Brenes le consultó a Hoyos sobre una realidad: en Panamá, el salario mínimo es considerado, en comparación con otros países de la región, un poco alto.

Señaló que Panamá Pacífico, por ejemplo, se puede desarrollar tanto en áreas como la manufactura y los operarios. En ese sentido, preguntó a Hoyos. “¿Usted, como futuro miembro de la junta directiva de ser ratificado por esta comisión, dentro de esas estrategias, podrían colocar un mínimo de empleos al final de su gestión, ¿lo ven viable?”

“Yo a lo que apuntaría, más que a un mínimo, es a un crecimiento sostenido que vaya de acuerdo con lo que debe ser el crecimiento del área. No quisiera tener que darle un número, diputada, porque me parece que es difícil de pronosticar. Lo que sí podría decirle es que hay áreas de particular interés que ya ha sido, digamos, recíproca de muchas de las empresas y de los países con los que hemos conversado”.

Acotó que “algunas de estas áreas son netamente comerciales y otras áreas son educativas. En las comerciales, el país tiene la plena convicción de que debemos entrar en el mundo de los semiconductores”.

Añadió que “Panamá Pacífico me parece que es el área perfecta para este desarrollo. Cuenta con la infraestructura, cuenta con el empuje, digamos, de estrategia comercial, y al mismo tiempo tiene todo lo mejor de las ventajas comparativas logísticas que Panamá puede ofrecer”.

