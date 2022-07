Katleen Levy buscará la presidencia por la libre postulación

Ciudad de Panamá, Panamá/La exdiputada Katleen Levy presentó sus documentos ante el Tribunal Electoral para poder participar como precandidata a la Presidencia por la libre postulación en las elecciones del 2024.

Levy acudió junto a su hijo a la institución, asegurando que es la hora de una nueva generación, de nuevas caras y nuevas oportunidades, por lo que tomó la decisión de renunciar al partido Panameñista para postularse como independiente.

“Es una decisión muy dura, me ha costado mucho, pero lo he hecho porque no se puede estar con doble discurso”, manifestó Levy señalando que le duele cómo el actual Presidente del partido Panameñista está llevando el colectivo.

Hizo un llamado a los jóvenes a sumarse, a defender la democracia, a defender el país, la constitucionalidad y rescatar la justicia.

Solicitó el apoyo de las personas para poder conseguir las firmas que le den la oportunidad de ser una candidata real a la Presidencia de la República.

Indicó que ha hecho un mea culpa reflexionando en que la situación que atraviesa el país responsabilidad de todos, asumiendo sus errores y aunque reconoce que no será fácil, es una oportunidad de hacer cosas grandes y la libre postulación es la única que le brinda la oportunidad.

Destacó que es la oportunidad de los jóvenes, mujeres y de los ciudadanos de empoderarse y salir adelante.