Ley Seca | Conozca algunos distritos del país que mantienen la medida para el 2 de noviembre

Panamá/Varias distritos del país ha decidido mantener la medida de ley seca, para garantizar el orden público y la seguridad durante las festividades. Esta restricción, que prohíbe la venta y consumo de alcohol, se ha implementado en respuesta a las preocupaciones sobre el aumento de incidentes relacionados con el consumo excesivo de bebidas alcohólicas.

Mientras tanto, la comunidad se muestra dividida en torno a la continuidad de la Ley Seca. Algunos ciudadanos apoyan la medida, señalando que ayuda a reducir los incidentes violentos, mientras que otros consideran que debería reevaluarse, argumentando que la prohibición genera bajas económicas en los comercios.

Colón

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, mantiene el decreto 009 del 19 de septiembre del 2024 que indica que no se pueden consumir medidas alcohólicas ni tener música a todo volumen entre las 12:01 a.m. del día de los difuntos, 2 de noviembre, hasta las 12:01 a.m. del día 3 de noviembre.

"Nosotros ya hace más de un mes sabíamos que íbamos a utilizar un decreto para que se mantuviera la Ley Seca como parte de una práctica que se lleva a cabo en la provincia", señaló el alcalde Galván.

La disposición mantiene que las personas no podrán libar licor en ninguno de los puntos céntricos de la ciudad, por lo tanto deberán estar de forma correcta, respondiendo a la orden del decreto establecido.

Panamá Oeste

En Arraiján y La Chorrera también se mantendrá la medida de Ley Seca a partir de las 12:01 a.m. del 2 de noviembre y se extenderá hasta las 11:59 p.m. de ese mismo día.

Durante este tiempo, queda prohibida la venta y consumo de estas bebidas alcohólicas, como medida por la conmemoración del Día de los Difuntos.

También queda prohibido el uso de bocinas con música, actividades bailables y conciertos musicales.

"Presentamos el decreto de Ley Seca desde el día 2 a las 12:00 a.m. hasta las 12:00 a.m. del día siguiente", indicó Eloy Chong, alcalde de La Chorrera.

Así mismo, Stefany Peñalba, alcaldesa de Arraiján, manifestó que el día de mañana será publicado en Gaceta Oficial que en Arraiján sí se mantendrá vigente el decreto de Ley Seca.

"Vamos a hacer honor a estas fechas que han sido establecidas; entre ellas, Viernes Santo, 2 de noviembre, 20 de diciembre y 9 de Enero, son las fechas tradicionales y si en el futuro se decretasen algunas fechas adicionales también las respetaremos para que se lleve a cabo la Ley Seca desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del mismo día", sostuvo.

Chiriquí

La mayoría de los distritos de la provincia de Chiriquí han decidido mantener esta Ley Seca pero con horarios conservadores que van desde las 12:01 a.m. del 2 de noviembre hasta las 6:00 p.m. del mismo día.

Luego de esto, las actividades de tipo comercial, turístico y la venta de bebidas alcohólicas van a ser totalmente permitidas.

"Nosotros tomamos la decisión de hacer un decreto bastante acorde al apoyo que se le puede dar principalmente al área comercial, nosotros desde la medianoche del 2 hasta las 6:00 p.m. estaremos implementando lo que es la Ley Seca, ya después de esa hora entonces se puede hacer todo tipo de actividad", explicó Eduardo Rodríguez, alcalde de Boquete.

Las sanciones van entre $100 y $1,000 dólares a los que incumplan estas normativas de Ley Seca durante este periodo en el cual la medida estará vigente.

En los distritos de Barú y Renacimiento, la medida estará más estricta, rigiendo desde las 12:00 a.m. del 2 de noviembre hasta las 12:00 a.m. del 3 de noviembre.

Veraguas

En Veraguas, las autoridades de la alcaldía de Santiago manifestaron que sí se mantendrá la Ley Seca con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

"Sabemos que el licor lleva a otras consecuencias, y lo que no queremos incurrir es que con la liberación del decreto se pueda llevar a una posible colisión y un mal uso de la oportunidad que se le puede brindar al ciudadano", precisó Eric Jaén, alcalde de Santiago.

Añadió que cuenta con un permiso especial para la festividad de La Vaca Loca, únicamente para comercios que estén con su debido permiso.

San Miguelito - Panamá

En San Miguelito, el Decreto Alcaldicio No. 020-DAL-24, que estableció la suspensión de actividades bailables y prohíbe la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el distrito durante el 2 de noviembre de 2024.

La medida en San Miguelito establece la "Prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas: Desde las 12:00 a.m. hasta las 11:59 p.m. del 2 de noviembre de 2024, todos los establecimientos comerciales dedicados a la venta de bebidas alcohólicas, tales como bodegas, cantinas, parrilladas, distribuidores de licor y supermercados, deberán suspender esta actividad. Los negocios cuyo rubro principal no sea la venta de alcohol podrán operar, siempre que se abstengan de vender bebidas alcohólicas".

Con información de Rolando Espinoza, Yiniva Caballero, Demetrio Ábrego y Ney Castillo