Municipio capitalino entrega pergamino y llaves de la ciudad para Hecho en Panamá

Ciudad de Panamá, Panamá/En un emotivo acto protocolar, el Consejo Municipal de Panamá reconoció al programa Hecho en Panamá durante el encendido de luces del Palacio Municipal Demetrio H. Brid. Este evento, que marca el inicio de la temporada festiva, fue el escenario perfecto para resaltar la importancia de esta iniciativa en la cultura nacional.

Las autoridades del municipio, encabezadas por el alcalde Mayer Mizrachi y la presidenta del Consejo Municipal, Keira Navarro, entregaron un pergamino oficial y la "Llave de la Muy Noble y Leal Ciudad" al programa de TVN Media. Este reconocimiento destaca el valioso aporte de 'Hecho en Panamá' a las tradiciones y costumbres del país a lo largo de los años.

El alcalde Mizrachi enfatizó la relevancia del programa en la promoción de la identidad cultural panameña, destacando su compromiso con el desarrollo y la difusión de las costumbres locales.

La ceremonia contó también con la presencia del equipo del programa y Luis Mouynes, gerente general de TVN Media subrayó la importancia de seguir fomentando la cultura y el talento nacional.

"Desde su nacimiento en 1987, Hecho en Panamá ha tenido la misión de preservar y enaltecer nuestra identidad nacional a través de la música típica, el folklore y las tradiciones. Este programa no ha sido solo un programa televisivo, sino un puente que conecta generaciones, mostrando la esencia cultural de cada rincón de nuestro país", manifestó el gerente general de TVN Media, Luis Mouynes.

Este homenaje no solo celebra los logros de Hecho en Panamá, sino que también invita a la comunidad a continuar apoyando y valorando lo nuestro, en un momento donde la identidad cultural juega un papel crucial en la cohesión social del país.

"Nos sentimos muy contentos no solamente porque a este reconocimiento fuimos invitamos solamente los presentadores, que es lo que está acostumbrado a ver el televidente, sino todo el equipo de producción, los que están detrás de cámara y me alegra ver lo que es la verdadera familia de Hecho en Panamá, porque más que un programa de televisión, nos hemos convertido en familia de muchas personas que no conocemos, nos hemos convertido en un referente para otros programas de televisión que han seguido la línea de estos 38 años de Hecho en Panamá", destacó Israel Berástegui, presentador de Hecho en Panamá.

El impacto de Hecho en Panamá va más allá de la pantalla. Ha impulsado el interés en festivales culturales y eventos que celebran las tradiciones locales, fomentando un espíritu de unidad y colaboración entre comunidades. Así, el programa se ha convertido en un testimonio vivo de la diversidad y riqueza cultural de Panamá, sirviendo como un legado para las futuras generaciones.

Con información de Yenny Caballero