Capacidad de movilización, uno de los obstáculos en la opción de apertura parcial de la Línea 3 del Metro

Ciudad de Panamá/El panorama es complicado y aún no se toma una decisión, sobre qué sucederá cuando el tramo elevado de la Línea 3 del Metro esté listo, pero todavía faltarán casi dos años para que el túnel bajo el Canal de Panamá esté terminado.

Se estudia, si hacer una apertura parcial y transportar a los pasajeros desde Panamá Pacífico, pero hay limitaciones.

Ana Laura Morais, directora de Planificación del Metro, informó que se ha estado trabajando, haciendo simulaciones y viendo las posibilidades reales de poder hacer un intercambio con autobuses o con otros modos; y siempre sale a flote la restricción de la capacidad de la estación.

Moris expresó que entre las opciones que se analizan también se contempla no hacer la operación parcial; es decir no abrir al público hasta no contar con el túnel, porque "puede haber una condición penosa y no fácil de resolver".

Agustín Arias, asesor de proyectos del Metro, recordó que el intercambiador de buses que tiene la estación lo diseñaron con los desarrolladores de Panamá Pacifico para poder nutrir y alimentar la estación del Metro y los pasajeros que entren y salgan de Panamá Pacifico.

La estación de Panamá Pacífico no se diseñó para trabajar como terminal, que sería la función que tendría hasta que el tramo soterrado esté terminado. Sin embargo, se están explorando diferentes opciones para poder utilizar la sección sin causar un caos", — Agustín Arias - Asesor de proyectos del Metro

El presidente de la República, José Raúl Mulino, dijo que se podría considerar la construcción de un teleférico para cruzar a las personas. ¿Qué dicen desde el Metro de Panamá?

Morais, directora de Planificación del Metro, dijo que el teleférico también se estudia, pero es una opción sumamente onerosa y desde su parecer, no tiene mucho sentido para una operación temporal.

Si se decide una apertura parcial del monorriel hasta Panamá Pacífico. ¿Quién asumirá los costos?

En ese sentido, Arias expresó que eso todavía hay que analizarlo bien y ver los problemas de capacidad primero, y cuando se determine si se va a utilizar se podrá determinar si habrá un costo adicional.

Giulia de Santis, presidenta de la Asociación Panameña de la Empresa Privada, que la situación preocupa porque los pasajeros van a llegar rapidísimo, pero después se quedarán trancados, puesto que solo tendrán como opción el puente de Las Américas.

También se está realizando un análisis de cuánto sería el pasaje de la Línea 3 y en los próximos meses el Metro realizará la recomendación al Ejecutivo.

Con información de María De Gracia