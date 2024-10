¡Un desastre! Mulino revela que el Palacio de las Garzas está lleno de comején

Descuidado y lleno de comején, así calificó el presidente José Raúl Mulino, las condiciones estructurales en las que se encuentran varios sectores del Palacio de las Garzas, un monumento arquitectónico que forma parte del Patrimonio Cultural de Panamá y que en los últimos años ha ido acumulando una serie de fallas debido a la falta de mantenimiento.

El mandatario reveló este dato después que se le preguntara por el uso de su partida discrecional, de la que dijo se hará pública lo antes posible en la página web de la presidencia. Mulino señaló que parte de ese dinero se está utilizando para darle mantenimiento al edificio, mismo que tiene gastos elevados, pues al tratarse de un monumento cultural, requiere de un trato especial y de la autorización previa de la oficina de Patrimonio Histórico.

Mulino afirmó que tanto el salón Los Tamarindos como su despacho están “llenos de comején” y además presentan varias filtraciones que están empezando a afectar los frescos (pinturas) que adornan la parte superior de ambas secciones. Estas pinturas guardan un valor histórico incalculable para el país pues fueron encomendados por el presidente Juan Demóstenes Arosemena y realizados por el maestro pintor Roberto Lewis en 1938, por lo que realizar cualquier cambio, retoque o reparación debe hacerse a través de un experto certificado. "Hacer todas estas cosas cuesta carísimo y de esa partida lo he cubierto”, indicó el presidente.

La plaga de comején también está afectando la galería de presidentes que se encuentra en el despacho presidencial. “Aquí no se le metió un dólar a eso. Ahora que me voy de viaje van a bajar todas las fotos, me explicaron que eso es una cosa que se pega allí para curarlas como debe ser y volverlas a instalar. Eso toma como 15 días”, agregó.

Explicó que una de las primeras cosas que hizo al llegar a la presidencia fue mandar a instalar una cocina tanto en la parte inferior como en la residencia presidencial, ya que la que había parecía "una fonda y era un asco".

"Gracias a Dios nunca me llevaron a verla porque a lo mejor no hubiera comido allí, era un asco".

También mandó a cambiar todo el mobiliario de la residencia, pese a que él ha decidido no vivir allí. "Yo no vivo aquí, pero no por el hecho de que no viva aquí, no significa que la residencia del Palacio de las Garzas esté hecho un desastre".

Otras de las cosas que dijo que ha comprado con la partida discrecional han sido motocicletas y carritos asignados al SPI para realizar patrullajes en el Casco Antiguo y la Cinta Costera.

‘Aquí no se operará ningún gordo’

Más allá del pago para el mantenimiento de la presidencia y la compra de equipos, Mulino quiso destacar que con la partida discrecional se han ayudado a una buena cantidad de niños en temas de salud y que en su gobierno no se operará a "ningún gordo", haciendo alusión al desembolso que hizo la pasada administración de Cortizo a través de la partida discrecional asignada al presidente para pagar 46 cirugías bariátricas a un costo superior a los 700 mil dólares.

"Aquí no se va a operar a ningún gordo, lo que sí se está haciendo es ayudando a muchos niños que tienen problemas de trasplante, problemas de cáncer y demás".

Destacó que recientemente su esposa, Marisel Cohen, logró una conexión con una fundación en España para la atención urgente de un niño panameño que padece de cáncer en el cerebro. Así mismo dijo que el avión presidencial fue utilizado para trasladar a una niña hacia Barranquilla, Colombia, que por su delicada condición, no podía ser trasladada de otra forma. "Acondicionamos un espacio especial en el avión presidencial y se le llevó a Barranquilla y la tengo que ir a buscar cuando el avión venga de mantenimiento", puntualizó.